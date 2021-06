Lewis Hamilton heeft op zijn social mediakanalen steun betuigd aan Naomi Osaka, die zich onlangs terugtrok uit het Franse Grand Slam-toernooi Roland Garros.

Osaka weigerde in Frankrijk de pers te woord te staan na haar eerste overwinning van het tennistoernooi. De Japanse zei dat zij vanwege haar mentale gezondheid geen vragen zou beantwoorden. Veel ophef volgde en het toernooi dreigde Osaka zelfs te diskwalificeren als ze haar ‘boycot’ niet zou beëindigen. Uiteindelijk besloot de viervoudig Grand Slam-winnares zelf weg te gaan. “Ik wilde nooit een afleiding zijn”, zegt Osaka.

Lees ook: Wolff: ‘Mogen niet slingeren tussen uitbundigheid en depressie als we coureurs beoordelen’

Hamilton spreekt op social media zijn steun uit voor de acties van Osaka. “Mentale gezondheid is geen grap. Dit is echt en serieus”, schrijft de Formule 1-coureur. “Dit vergt veel moed om te doen. Laten we er allemaal voor zorgen dat Naomi weet dat ze niet alleen is. Vandaag is een goede dag om je vrienden en geliefden te vragen hoe het met ze gaat en hen te laten weten dat ze niet alleen zijn.”

Mental health is not a joke, this is real and serious. This takes a lot of courage to do. Let's all make sure Naomi knows she's not alone. Today is a good day to check and ask your friends and loved ones how they are doing and let them know they are not alone. https://t.co/2ytC6k1hHd