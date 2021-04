Lewis Hamilton weet dat Red Bull voor de Grand Prix van Emilia-Romagna een strategisch voordeel heeft, maar dat betekent volgens hem niet ‘dat wij niet iets unieks kunnen doen’. De zevenvoudig wereldkampioen zal de twee Red Bulls in zijn spiegels zien bij de start, terwijl teamgenoot Valtteri Bottas vanaf de achtste plaats niet veel rugdekking kan geven.

Hamilton veroverde zaterdag op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari zijn 99ste poleposition van zijn carrière. Hij was nipt sneller dan Sergio Pérez en Max Verstappen, die nu wel de zwarte Mercedes duidelijk in het vizier zullen hebben bij de start. Hamilton weet dan ook dat hem een lastige taak te wachten staat.

“Als we gewoon in volgorde rijden na de start, dan hebben zij overduidelijk een strategisch voordeel”, vertelt Hamilton tegen Motorsport.com. “Maar dat betekent niet dat wij niet iets unieks kunnen doen en wat anders doen.”

Hamilton zal het bij de start zonder rugdekking moeten doen. Foto: Motorsport Images



Op rugdekking van teamgenoot Valtteri Bottas hoeft Hamilton bij de start niet te rekenen: de Fin kende een lastige kwalificatie op het circuit van Imola en start als achtste. “Ik weet niet precies wat er met Valtteri is gebeurd. Het is hier heel lastig om in te halen dus zeker in het begin zal ik waarschijnlijk geen steun van hem krijgen, maar toch zal hij het misschien redden. Verder moeten we ons gewoon focussen op ons eigen werk en we moeten absoluut alles, en meer, geven om deze jongens achter ons te houden”, aldus de 36-jarige Brit.

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf toe dat het team een zware taak te wachten staat, met name omdat Pérez op de zachte band start terwijl Verstappen de aanval zal openen op de mediums. “Dat is een voordeel dat ze hebben, op softs starten is normaal gesproken niet goed maar hier is het verschil met medium niet zo heel groot. Met twee auto’s op verschillende strategieën heb je een streepje voor, dat weten wij ook. Ze kunnen verschillende tactieken gebruiken. En Pérez kan de banden heel goed managen, softs doen het sowieso heel goed bij de start. Wij staan met de rug tegen de muur. En Valtteri zal zijn weg langs de mensen op soft moeten zien te vinden van achteren”, aldus Wolff.