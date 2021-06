Lewis Hamilton is zijn perfecte score op Paul Ricard kwijt. Na twee achtereenvolgende poles op het Franse circuit moet hij vandaag zijn meerdere herkennen in Max Verstappen die met een tijd van 1.29.990 ruim een kwart van een seconde te rap was voor de Brit, die genoegen moet nemen met P2.

Na zijn laatste ronde klinkt Hamilton opgetogen over de boordradio. Ook al komt hij niet in de buurt van Verstappen, is hij duidelijk tevreden met zijn tijd. “Dat was een goede ronde”, zegt hij. “Maar we komen nog steeds twee tienden tekort.” “Ja, tweeëneenhalf”, klinkt het terug. Maar na drie moeizame vrije trainingen heeft de zevenvoudig wereldkampioen weinig te klagen met een plaats op de eerste startrij.

“Het was een heel zwaar weekend”, zegt Hamilton tijdens zijn interview. “Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Je zal niet geloven hoeveel veranderingen we aan de auto hebben aangebracht.” Hamilton klinkt dan ook nog ietwat zenuwachtig over de boordradio voor hij begint aan zijn snelle ronde. “Hoe is onze outlap in vergelijking met die van Verstappen?”, wil hij weten. De Mercedes-coureur doet er alles aan om de Nederlander in het zicht te houden.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

“Het was even worstelen tijdens de trainingen”, Vertelt Hamilton. “Onze racepace was een tiende of misschien wel twee tienden langzamer dan die van hen (Red Bull, red.). Maar de auto is nu heel anders.” Hamilton kijkt erg uit naar de uitdaging die hem morgen te wachten staat. “Vanaf de tweede plek hebben we een kans om te vechten”, zegt hij. “Ik heb een interessante strategie en misschien komt er regen. Dan kunne jullie de regenmeesters aan het werk zien.”

Hamilton is blij de fans weer op de tribunes te zien en feliciteert ook Verstappen met zijn poleposition. De Brit lijkt te weten waar hij het heeft verloren ten opzichte van zijn titelrivaal. “Red Bull heeft een nieuwe motor dit weekend”, zegt hij. “Geen nieuwe spec zover wij weten, maar ze waren erg snel op de rechte stukken. Daar pakten ze veel tijd vandaag.”