Max Verstappen heeft de derde vrije training in Frankrijk als snelste afgesloten, met een flinke voorsprong op zijn rivalen van Mercedes. De Nederlander lijkt zo goede papieren te hebben voor de kwalificatie.

Nadat de eerste tien minuten van het uur trainen in VT3 zonder auto’s op de baan wegtikten, werd het alsnog spannend toen Verstappen en het Mercedes-duo hun eerste run deden. Verstappen was daarin – met wat hijzelf ‘best wel een shitrondje’ noemde – nipt sneller dan Mercedes’ Valtteri Bottas.

Het verschil was toen slechts 0.009 seconde, al reed Verstappen kort daarop nog wel een vliegende ronde die bijna drie tienden rapper was. De Red Bull-coureur moest die tijd echter inleveren wegens het overschrijven van de track limits in bocht zes.

Lees ook: Verstappen heeft last van winderig Paul Ricard maar prijst herstel na VT1

Met nog ongeveer een kwartier op de klok, was het daarna tijd voor de kwalificatiesimulaties. Bottas was daarbij twee tienden sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton – die met het chassis rijdt waar Bottas in Bakoe mee worstelde – maar Verstappen moest toen nog.

Verstappen schudde toen een razendsnelle 1:31.300 uit zijn mouw, liefst 0.747 seconde sneller dan Bottas. Hij pakte de winst in sector twee en drie, met Bottas die in de eerste sector het snelst was. Achter dit duo was Carlos Sainz (Ferrari) derde, voor Verstappens Red Bull-collega Sergio Pérez en Hamilton. Hamilton gaf 0.966 toe op Verstappen.

Lees ook: Hamilton en Bottas wisselen van chassis voor GP van Frankrijk

De kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk is om 15:00 uur. De kwalificatie is te zien op Ziggo Sport en natuurlijk te volgen via ons liveblog!