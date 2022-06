Zo blij als met een vierde startplek voor een Formule 1-race is zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton nog nooit geweest. Het is een opluchting voor de Mercedes-coureur in wat tot nu toe een ‘heel moeilijk jaar’ is geweest.

“Ik voel me geweldig, zo gelukkig! P4! P4 heeft nog nooit zo goed gevoeld om eerlijk te zijn”, straalt de duidelijk opgeluchte Hamilton na de kwalificatie. Het voelde voor hem net zo goed als zijn allereerste Formule 1-poleposition, die hij op dezelfde plek in 2007 behaalde. “Toen voelde het geweldig. Ik denk dat het nu ook zo voelt, maar vooral omdat het een heel moeilijk jaar is geweest.”

Er moest wel wat werk verzet worden om tot het goede resultaat te komen. “We hebben vannacht veel aan de auto gesleuteld”, legt Hamilton uit. “We gingen vrijdag twee verschillende kanten op om informatie te verzamelen. Voor de race hebben we nog iets andere afstellingen, maar we bevinden ons in een geweldige positie dus ik hoop dat ik de positie op zijn minst kan vasthouden.”

Hamilton heeft dit jaar regelmatig aangegeven dat de Mercedes W13 niet heel goed voelt, maar op het Circuit Gilles Villeneuve wilde het plots wel klikken. “Met deze auto heb je alles, en meer, nodig om het voor elkaar te krijgen. Ik wil graag geloven dat ik hier het ritme heb op dit circuit en zeker in zo’n sessie moet je het ritme hebben.”

“Deze auto werkt op een heel ander ritme, het is geen normaal ritme en het is lastig om eraan gewend te raken”, vervolgt Hamilton. “De regen biedt kansen en ik houd van dit circuit. Ik hoop dat het team, ondanks het worstelen dit weekend, zich positief voelt.”

Hij heeft vervolgens nog een boodschap aan het team: “Blijf alsjeblieft pushen. We hebben je nodig. Ik heb je nodig. We werken allemaal zo hard als we kunnen. Ik geloof heel erg in hen. Ik hoop dat we op een gegeven moment het stuiteren kunnen stoppen en stappen vooruit kunnen zetten”, besluit de Mercedes-coureur.

Foto: Motorsport Images