Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt zijn rivalen ‘zielig’ en ‘onoprecht’ en beschuldigt ze ervan dat zij ‘politieke spelletjes’ spelen nu de FIA heeft besloten om met een nieuwe technische richtlijn te komen om porpoising te verminderen.

Meerdere coureurs klaagden in Bakoe over fysieke klachten als gevolg van het hevige gestuiter van de nieuwe bolides, ook wel porpoising genoemd. Dat was dusdanig serieus dat bestuursorgaan FIA heeft besloten om op de middellange termijn naar oplossingen te zoeken voor het probleem en op korte termijn meer te controleren op de bolides.

Dat heeft echter tot verdeling in de paddock gezorgd. Sommige coureurs verwelkomen het besluit maar er zijn ook teams die verrast zijn door de nieuwe technische richtlijn en vrezen dat hierdoor midden in het seizoen het speelveld verandert.

De nieuwe technische richtlijn zorgt ervoor dat teams gedwongen kunnen worden om de rijhoogte van de bolide aan te passen als zij niet binnen een door de FIA vastgestelde limiet voor ‘verticale trillingen’ zitten. Deze maatregel zorgde voor verontwaardiging bij meerdere teams, waaronder Red Bull. Teambaas Christian Horner noemde die mogelijkheid zelfs ‘erg gevaarlijk’.

Kookpunt bereikt voor Wolff

Bij een vergadering voor teambazen in Canada lijkt er een kookpunt te zijn bereikt voor Mercedes-teambaas Toto Wolff. Het Mercedes-kamp roept al het hele seizoen op om naar oplossingen voor porpoising te zoeken, maar nu de FIA ingrijpt stuit het toch op verweer. Daar is Wolff niet over te spreken.

“Dit is een sport waarin je een voordeel probeert te behouden of te behalen, maar deze situatie is duidelijk te ver gegaan”, stelt Wolff na de kwalificatie in Canada. “Alle coureurs, minstens één in elk team, hebben gezegd dat ze na Bakoe pijn hadden, dat ze moeite hadden om de auto op de baan te houden, of wazig zagen.”

Foto: Motorsport Images

“Teambazen proberen te manipuleren wat er gezegd wordt om het voordeel te behouden en ze proberen politieke spelletjes te spelen wanneer de FIA probeert met een snelle oplossing te komen om de auto’s in ieder geval in een betere positie te brengen, dat is onoprecht”, haalt Wolff onder andere uit naar Red Bull.

Wolff benadrukt dat het niet alleen Mercedes is dat worstelt met de gevolgen van porpoising. “Alle auto’s hebben op de een of andere manier geleden in Bakoe en doen dat hier nog steeds. De auto’s zijn te stijf, de auto’s stuiteren. In feite is dit een gezamenlijk probleem dat we in de Formule 1 hebben.”

Wolff noemt het een ‘fundamenteel ontwerpprobleem’ dat opgelost moet worden. “We hebben langetermijneffecten die we niet eens kunnen beoordelen. Dit is een veiligheidsrisico en dan komen ze met kleine manipulaties op de achtergrond, dat is gewoon zielig”, oordeelt de Oostenrijker.