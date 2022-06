Het is ‘erg gevaarlijk’ dat de FIA met de nieuwe technische richtlijn het recht krijgt om de rijhoogte en afstellingen van teams die te veel met porpoising worstelen te bepalen, vindt Red Bull-teambaas Christian Horner.

De FIA zag zich genoodzaakt om in te grijpen om het stuiteren van de bolides, porpoising, te verminderen omdat het fysieke gevolgen kan hebben voor de coureurs. Op de korte termijn zal er meer gecontroleerd en gemeten worden, op de middellange termijn zullen de FIA en teams met elkaar om tafel gaan om te kijken naar oplossingen.

Het ingrijpen van de FIA leidde tot veel enthousiasme bij meerdere coureurs, maar niet iedereen is er blij mee. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner is er niet blij mee, vooral vanwege de manier waarop de FIA heeft besloten in te grijpen.

“Je kunt begrijpen dat de FIA veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, maar om nu net aan het begin van een weekend een technische richtlijn uit te vaardigen, zonder enig overleg, dat is gewoon de verkeerde manier van doen”, vindt Horner. “Ik denk dat er goed overlegd moet worden met de experts.”

Horner is ervan overtuigd dat er een oplossing gevonden kan worden, maar niet zoals dat nu gebeurt. “Het is erg gevaarlijk om de FIA het recht te geven om voor aanvang van een race je rijhoogte achter en je afstelling te bepalen. Wat gebeurt er als de wind verandert tijdens de race? Wat gebeurt er als de verticale trillingen toenemen, om wat voor reden dan ook, op basis van de basislijn die ze geven?” Kortom, de intentie is goed, maar de uitvoering ervan had volgens de Brit beter gekund.

Wat ook beter had gekund, was de manier waarop het gecontroleerd wordt. Dat is nu, zo stelt Horner, ’te ingewikkeld’. “Er zijn zoveel dingen die ze zouden kunnen doen die eenvoudiger zouden zijn”, is de Red Bull-teambaas van mening. “Plak er bijvoorbeeld een grotere plank op, dat zou de auto’s van de grond krijgen. Proberen te verminderen, te oordelen tussen de ene auto en de andere… misschien hebben we er baat bij, misschien ook niet, ik heb geen idee.”