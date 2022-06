George Russell heeft geen spijt van zijn gok op de slicks in de slotfase van de kwalificatie in Canada. Het was volgens de Mercedes-coureur de ‘enige kans’ om voor de poleposition te gaan en hij benadrukt nog eens dat hij hier niet is om ‘genoegen te nemen met een P4 of P5’.

Het Circuit Gilles Villeneuve droogde nog verrassend snel op gedurende de kwalificatie, met flink wat droge plekken op het einde in Q3. Toch wilde niemand zich wagen aan de slicks, totdat George Russell plots het risico nam. De Brit probeerde zo voor een verrassende poleposition te gaan, maar zijn poging strandde al in bocht 1, waar het nog veel te nat was.

“Vandaag was een dag van hoog risico, grote beloning”, blikt Russell, die nu als achtste zal starten, terug. “Switchen naar de slicks was onze enige kans om voor de poleposition te gaan. Het was letterlijk alleen bocht 1 [waar het nat was], als die net zo droog was als de andere bochten hadden we op een goede positie terecht kunnen komen.”

“We hebben een erg sterke pace laten zien, maar zoals ik op de radio al zei ben ik hier niet om genoegen te nemen met een P4 of P5”, vervolgt Russell. “We moeten dingen proberen en uiteindelijk worden morgen de punten verdeeld.”

Russell had al ervaring met zo’n gelijksoortige gok. Vorig jaar in Sotsji leverde een gok de derde plaats op voor de toenmalig Williams-coureur. “Ik sta dus altijd open voor zo’n switch, zeker omdat we dit jaar onder normale omstandigheden slechtere kwalificatiesessies hebben gehad.”

Het doel voor Russell wordt zoveel mogelijk punten scoren. “We zouden wel wat auto’s moeten kunnen inhalen en opklimmen naar de vierde of vijfde plek”, stelt de Mercedes-coureur. “Natuurlijk zullen Checo (Pérez, red.) en Charles (Leclerc, red.) achter ons zich een weg naar voren banen, ik moet er dus zo snel mogelijk bij zitten”, besluit Russell.

