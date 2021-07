Valtteri Bottas was jaren lang de ideale teamgenoot van Lewis Hamilton. Samen won het duo vier constructeurstitels in vier jaar. Waar de Brit voorheen nog botste met teamgenoten als Fernando Alonso en Nico Rosberg, heeft Hamilton met Bottas dergelijke problemen nooit ondervonden. Hamilton wil dan ook dat de media de Fin met rust laat.

Na het vertrek van Rosberg in 2016 trok Mercedes Bottas aan om de Duitser te vervangen. De band tussen Hamilton en Rosberg was op dat moment al lang niet meer zo warm als voorheen. In een verhitte titelstrijd, waarin de Mercedes-coureurs elkaars enige concurrent waren, verslechterde de relatie in rap tempo. Met Bottas als teamgenoot is de druk op Hamilton minder en de sfeer in de garage een stuk beter.

Maar Bottas is er niet alleen om Hamiltons hoofd koel te houden. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is de Fin van groot belang voor de competitiviteit van Mercedes. “Ik geloof dat we momenteel het beste duo hebben als het gaat om de balans in het team en de kennis over hoe we onze auto kunnen ontwikkelen”, zegt Hamilton tegen motorsport-total.com. “Op een gegeven moment komt daar verandering in. Ik zit hier niet voor altijd en Valtteri ook niet, maar ik denk dat we het de afgelopen jaren goed hebben gedaan en dat zullen blijven doen.”

Bottas spint in de pitstraat tijdens de vrije training in aanloop naar de GP van Stiermarken. (Photo by Glenn Dunbar / LAT Images)

Hamilton zou dan ook willen dat de toekomst van Bottas niet constant in twijfel wordt getrokken. “Mensen moeten hem met rust laten, zodat hij zich op zijn werk kan concentreren”, zegt hij. Steeds meer bronnen suggereren dat Bottas in 2022 het veld moet ruimen voor de komst van George Russell. Het Britse Mercedes-talent presteert goed bij Williams, ondanks dat hij nog nooit punten pakte met de Engelse renstal. Bottas zou daarentegen ondermaats presteren dit jaar. De negenvoudig Grand Prix-winnaar staat slechts vijfde in het kampioenschap en kwam dit jaar nog niet in de buurt van een overwinning.

Maar Hamilton heeft niets te klagen over zijn huidige teamgenoot. “Ik heb altijd gezegd dat Valtteri de beste teamgenoot is die ik ooit heb gehad”, aldus de Brit. “En toen ik dat zei doelde ik niet alleen op zijn prestaties, maar ook zijn moraal en hoe we samenwerken in deze omgeving.” Geen enkel duo is echter perfect en ook Bottas en hij moeten werken aan hun relatie, weet Hamilton. “We blijven proberen om onze communicatie te verbeteren. Hopelijk worden we daar in de toekomst nog beter in.”