Hamilton verbaasd: ‘Had niet verwacht dat we zo’n groot gat zouden hebben naar de rest’

Lewis Hamilton greep net naast de poleposition in Oostenrijk, maar hij is tevreden over de eerste startrij die volledig voor Mercedes is. Hamilton moest slechts 0.012 seconden toegeven op Valtteri Bottas, maar het gat naar Red Bull verbaast de Brit: “We hadden niet verwacht dat we zo’n gat zouden hebben.”

“Valtteri heeft het goed gedaan”, geeft Hamilton toe na afloop van de kwalificatie. “Het is een goede start van het seizoen. We laten elk jaar zien dat we het beste team zijn. We zijn open minded en iedereen in het team pusht tot het uiterste”, aldus Hamilton.

In de laatste run ging Bottas wijd in bocht 4 en hij moest door het grind zijn weg terug vinden op de baan. Hamilton reed op dat moment achter de Fin. “Ik wist niet waar de auto was, ik zag alleen een stofwolk. Gelukkig heeft het weinig invloed gehad op mijn rondje”, aldus Hamilton.

Hard werken

Het gat tussen de Mercedes-coureurs is minimaal, maar het gaat naar Max Verstappen op de derde plaats is enorm: een halve seconde. “We hadden niet verwacht dat we zo’n gat zouden hebben”, zei Hamilton. “Dit is het bewijs dat iedereen in de fabriek hard zijn best blijft doen”, klinkt zijn lof naar het team.

Hamilton is blij dat het team ruim vooraan staat, maar toch overheerst de teleurstelling dat hij naast de pole greep. “De auto was geweldig. Ik kon alleen niet de beste rondes rijden. Ik moet daar aan werken”, concludeert hij.

