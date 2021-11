Lewis Hamilton start de Grand Prix van Mexico zondagavond vanaf de tweede plaats. De Mercedes-coureur hoefde tot zijn eigen verbazing in de kwalificatie alleen teamgenoot Valtteri Bottas voor zich te dulden. De beide Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez eindigden op de plaatsen drie en vier.

De Red Bulls waren in de laatste vrije training op zaterdagochtend een stuk sneller dan de Mercedessen en dus was het vrij verrassend dat de pole niet naar het team uit Milton Keynes ging, maar naar de concurrenten uit Brackley. Hamilton zelf had deze klassering ook niet verwacht. “We gingen het weekend in met een P1 [in de eerste vrije training], maar lagen daarna steeds een halve seconde achter”, zei Hamilton. “We hebben het hele weekend hard gewerkt om de auto te verbeteren. Maar we wisten dat ze [Red Bull] veel meer downforce hebben. We hadden het dus best moeilijk op sommige stukken van het circuit en het is best een schok en een verrassing dat we vooraan staan. Ik heb er geen verklaring voor, maar ik ben er blij mee.”

Hamilton was vooral zo verbaasd omdat Mercedes sinds vrijdag weinig aan de set-up van de auto heeft veranderd. “Dat doen we eigenlijk nooit. We hebben wat kleine aanpassingen gedaan, maar om eerlijk te zijn heb ik erg zitten worstelen. Ik vond de set-up van de auto vandaag helemaal niets, hoe goed ik er in de kwalificatie ook mee was.”

Hamilton rekent op steun van Bottas

De vorige Grand Prix van Mexico eindigde in een overwinning voor Hamilton. De Brit was die race vanaf de vierde plaats gestart. Zo op het oog zou het vanaf de tweede plaats een stuk makkelijker moeten zijn om de race opnieuw op zijn naam te schrijven. “Alle trainingssessies hier hebben aangetoond dat we achterlopen [bij Red Bull]”, dekte Hamilton zich in. “Ik bedoel, in de kwalificatie zijn we drie tienden sneller, maar dat is over een ronde. Dus wie weet. De positie op de baan is belangrijk hier, dus we zullen als team moeten strijden.”