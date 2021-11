Een oppermachtige Max Verstappen? Een zogenaamd Red Bull-circuit? Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton die om de titel vecht? Het deed er zaterdag in Mexico allemaal niet toe voor Valtteri Bottas, die de poleposition pakte voor de Grand Prix op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Bottas was de enige coureur die in de kwalificatie onder de 1 minuut 16 dook, met een 1:15.875. De Fin was bijna anderhalve tiende sneller dan Hamilton, die hem hartelijk feliciteerde met zijn pole. Geen wonder wellicht: hoewel de tweede startplek van Hamilton niet ideaal is in Mexico, met de lange run naar de eerste bocht, bezet het Mercedes-duo zo wel als één front de eerste rij.

“Het was een awesome rondje”, zegt Bottas over zijn eerste Q3-ronde, die uiteindelijk genoeg bleek. “In mijn tweede run kwam ik in de laatste sector niet aan die tijd uit mijn eerste run. Maar ja”, haalt Bottas zijn schouders op, “die eerste ronde was ook één van mijn beste rondjes.” De auto voelde, na veel finetunen van de setup, ook goed, vertelt Bottas. “Het hielp ook dat het in de middag wat heter was. Zo kwam het onze kant op.”

Gevaar bij de start

Zoals gezegd wacht Bottas zondag wel een op voorhand lastige start. De run naar de eerste bocht is lang. “De jongens achter me hebben goede kansen met de slipstream”, weet hij. Een van die jongens is natuurlijk Verstappen. De Nederlander was derde, op 0.350 seconde, en zal gebrand zijn op de zege. Red Bull wordt immers geacht sterker te zijn in Mexico. Van de vijf afgelopen edities, is de Grand Prix van Mexico bovendien maar twee keer vanaf pole gewonnen.

“Ik heb een goede start nodig”, beseft Bottas dan ook. “Als team hebben we echter de eerste rij bezet, dat is heel goed. Hopelijk kunnen we die posities behouden.” Bottas heeft daarbij al toegegeven in dienst te rijden van teamgenoot Hamilton, indien nodig. Hamilton staat twaalf punten achter op Verstappen in de titelstrijd. Voor Bottas is de pole een mooie troostprijs, net als de unieke trofee die hij kreeg: een helm van Formule 1-legende Juan Manuel Fangio.

