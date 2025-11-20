Lewis Hamilton is het niet eens met de kritiek van Ferrari-CEO John Elkann. De Italiaanse CEO gaf na de Grand Prix in Brazilië – waar beide Ferrari-coureurs de finishlijn niet haalden – een veeg uit de pan en stelde dat zowel Charles Leclerc als Hamilton zich beter kunnen ‘concentreren op het racen, en minder praten’. De zevenvoudig wereldkampioen verdedigt nu zijn werkethiek: ‘Ik denk zelfs aan racen wanneer ik slaap.’

Het Grand Prix-weekend in São Paulo was wederom eentje voor Ferrari om niet over naar huis te schrijven. Zowel Charles Leclerc – die na een kettingbotsing met Oscar Piastri en Andrea Kimi Antonelli na de herstart uit de race lag – als Lewis Hamilton – door opgelopen schade in de chaotische openingsfase van de race – kon zijn Braziliaanse Grand Prix niet afmaken. Ferrari-CEO John Elkann was niet mals voor zijn twee coureurs.

LEES OOK: Wolff denkt dat titelstrijd Verstappen voorbij is: ‘Gepasseerd station’

“Voor onze coureurs is het belangrijk dat ze zich concentreren op het racen, en minder praten”, uitte Elkann zijn frustratie tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports. “We hebben nog een aantal belangrijke races voor de boeg. De tweede plaats in het constructeurskampioenschap is nog steeds haalbaar.”

‘Denk zelf aan racen wanneer ik slaap’

Lewis Hamilton is het niet met het oordeel van de CEO eens, zo vertelt hij voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Las Vegas. De zevenvoudig wereldkampioen zegt dat de focus bij hem juist alleen maar op het racen ligt. “Ik denk aan het racen zodra ik wakker word en wanneer ik weer ga slapen. Ik denk zelfs aan racen terwijl ik slaap”, verdedigt de Ferrari-coureur zich. “Als ik me ergens op moet concentreren, dan is het wel op meer afstand nemen van de sport tussen de races door. Het is een heel zwaar jaar geweest. Het is het drukste jaar geweest dat ik ooit heb beleefd. Ik heb meer tijd in de Ferrari-fabriek doorgebracht dan in welke andere fabriek dan ook.”

LEES OOK: Respect tussen titelrivalen Piastri en Norris: ‘Maar we gaan niet samen golfen’

Toch vat Hamilton de opmerking van de Ferrari-CEO niet persoonlijk op. “Ik weet wat John (Elkann, red.) bedoelt”, vervolgt hij. “We spreken elkaar soms meerdere keren per week, dus we hebben elkaar sinds vorige week al meerdere keren gesproken. Het gaat erom het team bij elkaar te brengen. De passie zit gewoon zo diep. Maar ik vind dat geweldig en ik kan iemand nooit verwijten dat hij zo’n passie heeft.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.