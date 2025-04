Lewis Hamilton had op meer gehoopt dan een negende plek tijdens de kwalificatie in Bahrein. Het eerste seizoen van de Brit bij Ferrari pakt tot nu toe nog niet uit zoals gewenst, en Hamilton steekt daarvoor de hand in eigen boezem. ‘Ik doe mijn werk niet goed genoeg’, verzucht de coureur.

Lewis Hamilton kwam op de zaterdag op het Bahrain International Circuit niet hoger dan een negende startplek voor de Grand Prix. De Brit begint daardoor de race achter zijn voorganger bij Ferrari, Carlos Sainz. Het is wederom niet het kwalificatieresultaat waar Hamilton op hoopte, en de wereldkampioen verontschuldigde zich daarom meteen aan zijn team.

“Ik heb niet echt veel antwoorden voor jullie, ik was gewoon niet snel genoeg vandaag”, zei een verslagen Hamilton gelijk na de kwalificatie. “Ik doe gewoon mijn werk niet goed genoeg, dus ik moet blijven verbeteren. Dat voelt zeker niet goed.”

Ferrari probeerde met een aantal veranderingen aan de SF-25 van Hamilton voorafgaand aan de derde vrije training nog het tij te keren. De wereldkampioen concludeert echter dat de aanpassingen een tegenovergesteld effect hebben. “De aanpassingen die we ‘s nachts hadden doorgevoerd, zorgden juist voor een terugslag in VT3. We voerden in de aanloop naar de kwalificatie nog meer afstellingsaanpassingen door, maar het kwam gewoon niet goed.”

Lichtpuntje

Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc kon zijn Ferrari-bolide wel op de tweede startrij neerzetten. De Monegask vangt dankzij de gridstraf van Russell zelfs de race vanaf P2 aan. Een knappe prestatie, vindt de wereldkampioen, die daardoor nog een beetje hoop heeft voor de race. “Positief is dat het racetempo er veelbelovend uitzag. Met een lange race voor de boeg is er nog steeds een kans om vooruitgang te boeken”, ziet de Ferarri-coureur toch nog een lichtpuntje.

