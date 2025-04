Na tien jaar afwezigheid in de Formule 1 brengt voormalig Ferrari-topman Luca Cordero di Montezemolo deze week weer een bezoek aan een Grand Prix. De Italiaan werd uitgenodigd om de race bij te wonen met de koninklijke familie van Bahrein. Alvorens Montezemolo naar Sakhir vertrok, gaf hij zijn mening over de huidige stand van zaken bij het team van Ferrari. De Scuderia werd daarbij niet gespaard.

“Het zal een emotionele aangelegenheid worden om terug te keren naar de Formule 1,” aldus Luca Cordero di Montezemolo tegenover de Italiaanse nieuwszender TG1. “Tien jaar is een hele lange tijd. Ik hoop dat ik Ferrari een beetje geluk kan brengen – dat kunnen ze op dit moment wel gebruiken.” De Scuderia heeft in het huidige seizoen nog niet op het podium gestaan, een enkele sprintzege daargelaten. Mede dankzij de dubbele diskwalificatie in Shanghai bezetten de Italianen de vierde plaats in het kampioenschap. Het gat naar McLaren bedraagt in aanloop naar Bahrein 76 punten.

Montezemolo werd gevraagd hoe hij als tifoso naar het huidige kampioenschap kijkt. “Hoe voel ik me als fan?” reageerde hij vragend. “Teleurgesteld, want ik zie een team zonder ziel. Ferrari hoort passie uit te stralen, Ferrari hoort dag en nacht te werken, Ferrari hoort nooit op te geven. Tegelijkertijd ben ik ook een beetje boos, want ik had gehoopt om dit jaar vanaf het begin een echt competitieve auto te zien.” Teambaas Fred Vasseur baarde onlangs nog opzien met de woorden: “Ik ben het gewend om in het begin langzaam te zijn.”

Lewis Hamilton

De voormalig Ferrari-topman is wel te spreken over Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen maakt dit jaar zijn debuut bij de Italiaanse renstal. “Hamilton is een geweldige kerel,” aldus Montezemolo. “Hij is onderdeel van de geschiedenis van de Formule 1. Hij weet dat dit zijn laatste kans is; hij kwam naar Ferrari om te winnen en zijn carrière af te sluiten. Dat gezegd hebbende, is het moeilijk om je aan te passen aan een nieuwe manier van werken. Daarbij heb je wel een auto nodig die kan vechten voor de titel. Na zoveel jaar hebben we echt een winnende auto nodig.”

Wat dat betreft heeft Montezemolo weinig verwachtingen van het huidige seizoen: “Als Ferrari de balansproblemen tijdens de testdagen in Bahrein had opgelost, zou ik optimistischer zijn over de toekomst. Na het zien van de eerste drie races ben ik dat minder,” besloot hij met een bittere glimlach. Op 10 september 2014 trad Montezemolo af als grote baas van Ferrari, na toenemende spanningen met zijn beoogde opvolger, FIAT-Chrysler-CEO Sergio Marchionne.

Luca Cordero di Montezemolo tijdens de GP van Bahrein van 2014 (Getty Images)

