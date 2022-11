Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stelt dat Max Verstappen ’trots kan zijn’ op zijn prestaties dit seizoen. De Brit zegt dat Verstappen ‘alles gedaan heeft wat hij moest doen’ en dat hij ‘bijna elk weekend geleverd’ heeft.

Verstappen pakte in Mexico zijn veertiende zege van het seizoen, waarmee het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel van dertien in één seizoen verbroken was. De Nederlander domineerde het seizoen na een moeizame start en heeft zes van de zeven races sinds de zomerstop op zijn naam geschreven.

Lewis Hamilton, die dit jaar nog géén zege heeft gepakt en daarmee zijn langlopende record sinds 2007 dreigt te verliezen, is onder de indruk van de verrichtingen van Verstappen dit seizoen. “Hij heeft het geweldig gedaan, hij heeft alles gedaan wat hij moest doen”, wordt Hamilton geciteerd door Reuters. “Het team heeft hem een fantastische auto gegeven en hij heeft bijna elk weekend wel geleverd”, prijst hij zijn titelrivaal van 2021.

Met alle records die hij dit seizoen heeft verbroken, vindt Hamilton dat Verstappen ’trots mag zijn op zijn prestaties’. “Ik weet hoe het voelt om je in zo’n positie te bevinden”, aldus de Brit, wiens record van meeste punten in één seizoen ook verbroken werd door Verstappen. Hamilton behaalde er in 2019 413 terwijl Verstappen er met twee races te gaan al 416 op zak heeft.

Verstappen heeft goede hoop dat hij ook de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam kan schrijven, al kijkt hij ondertussen ook al uit naar het einde van het seizoen. “Ik vind het natuurlijk leuk om te proberen meer races te winnen, maar uiteindelijk ben je wel blij als het pauze is.”