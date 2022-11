Niet Charles Leclerc, maar oude bekende Lewis Hamilton kan in 2023 wel eens Max Verstappens grootste tegenstander zijn terwijl de Nederlander op zijn derde titel aast. Dat denkt Red Bulls Helmut Marko.

Verstappen versloeg Hamilton in 2021 na een titanenstrijd en pakte zo zijn eerste kampioenschap, waarna hij dit jaar (achteraf) relatief eenvoudig met Leclerc afrekende en zijn tweede kroon claimde. Dat laatste is ook Red Bull-topman Marko niet ontgaan, met de Oostenrijker die erop rekent dat Verstappen het in 2023 weer met Hamilton te stellen krijgt.

De 37-jarige Hamilton is daarbij ‘een sterkere uitdager’ dan Leclerc, meent Marko. “Hij is door zijn ervaring duidelijk in het voordeel”., zegt hij tegen RTL/ntv over de zevenvoudig wereldkampioen. “Daarnaast kan hij zichzelf enorm motiveren en ben ik ervan overtuigd dat Mercedes volgend jaar een betere auto zal neerzetten”, stipt Marko aan waar het in 2022 aan schortte voor Hamilton.

Mercedes’ W13-bolide was immers geen wonderwagen, tot op heden nog niet eens goed genoeg voor een zege, maar Marko ziet Mercedes en Hamilton in 2023 dus wel weer om de hoofdprijzen meedoen. Wat Leclerc betreft, haalt Marko aan dat de 25-jarige Monegask geweldig snel is in de kwalificatie, maar in de races op zondag ‘geneigd is te veel fouten te maken’.

Hoewel Verstappen en Hamilton elkaar in 2021 naar het leven stonden en Verstappen diep moest gaan om toen kampioen te worden, is Verstappen door die ervaring én zijn titelcampagne van dit jaar alleen maar beter geworden, zegt Marko. Wordt 2023 een herhaling van 2021’s titelstrijd tussen Hamilton en de Verstappen van nu, dan is de Brit dus gewaarschuwd: “Verstappen rijdt dominanter dan ooit.”

