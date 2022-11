Mercedes ziet voor 2023 een ‘duidelijke route’ terug naar de top. Trackside engineering director Andrew Shovlin geeft toe dat het team het dit seizoen ‘niet goed’ heeft gedaan, maar hij is trots op de vooruitgang die het team heeft geboekt.

Na acht jaar van dominantie stond Mercedes dit jaar met de W13 voor een grote uitdaging. Van constant aan de top zakte het team terug tot een middenveldteam. Lewis Hamilton en George Russell konden met name door de goede betrouwbaarheid alsnog podiumplaatsen pakken, maar de zege was een stap te ver.

“We hebben het niet goed gedaan”, geeft trackside engineering director Andrew Shovlin toe. “We gingen van een situatie waarin we opeenvolgende kampioenschappen wonnen naar een situatie waarin we ver verwijderd waren van het tempo, zoals aan het begin van dit jaar.”

Shovlin geeft aan dat het team ‘eerlijk is gebleven’ en zichzelf ook duidelijk heeft gemaakt dat het niet goed genoeg is geweest. “Ferrari deed het veel beter, net als Red Bull. Maar wij hebben goed gewerkt om te begrijpen wat er fout is gegaan om te proberen weer wat terrein te winnen.”

Het was voor Mercedes wel een nare verrassing om te zien dat de W13 niet alleen Ferrari en Red Bull niet kon bijbenen, maar dat het ook in het middenveld nog moeite had. “We zaten stevig in het middenveld en werden verslagen door auto’s die we vorig jaar nog op een ronde zetten.”

Shovlin is dan ook trots dat het team de nodige vooruitgang heeft geboekt. “We zijn nog steeds niet het snelst en staan niet waar we horen te staan, maar het voelt nu wel alsof we in het gevecht voorin zitten.” Mercedes, dat de afgelopen acht jaar constructeurskampioen werd maar die titel dit jaar aan Red Bull moest laten, heeft nu wel een duidelijk idee van welke richting het op moet voor 2023.

“Net als het hele team ziet Lewis dat we de goede kant opgaan”, meent Shovlin. “We kunnen een duidelijke route terug naar de top, waar we kunnen strijden voor polepositions en zeges, zien. Je ziet Lewis’ toewijding aan het team en dat neemt alleen maar toe naarmate we weer dichterbij komen”, besluit de trackside engineering director van Mercedes.