Mercedes verwacht niet dat het in Brazilië het resultaat van de Grand Prix van Mexico kan herhalen. Hoofdstrateeg James Vowles is wel optimistisch over de zichtbare stijgende lijn bij het team en hoopt dat Mercedes de achterstand van veertig punten op Ferrari in de laatste twee races kan goedmaken.

Mercedes heeft dit seizoen nog steeds geen zege gepakt, maar in Mexico zag het team er een stuk sterker uit dan voorheen. Dat bekroonden Lewis Hamilton en George Russell met de tweede en vierde plek, het beste resultaat voor het team sinds de Grand Prix van Nederland. Mercedes hoopt die trend voort te zetten in Brazilië, al durft hoofdstrateeg James Vowles niet te zeggen of het in Brazilië net zo sterk zal zijn.

“Het zal echt variëren van baan tot baan”, zegt Vowles. “Ferrari zal niet zo ver achter ons liggen zoals in Mexico het geval was. Zij zullen dichterbij zitten in Brazilië en Abu Dhabi en het zal een erg spannend gevecht worden.”

Vowles houdt daarbij geen rekening dat Mercedes het Red Bull echt lastig kan maken. “Zij hebben nog steeds een voorsprong ten opzichte van ons. Ik denk niet dat het die drie tienden zijn die zij in de kwalificatie hadden, maar het zal de komende twee races wel een paar tienden zijn.”

Vowles is optimistisch over de stijgende lijn bij Mercedes in de afgelopen races, maar hij verwacht niet dat de Grand Prix van Brazilië net zo goed zal zijn als de race in Mexico. “Dat is lastig in te schatten, maar ik denk niet dat we net zo competitief zullen zijn. Het zal geen groot verschil zijn, maar misschien wel een kleine stap terug. Ik verwacht zeker dat Ferrari meer in de buurt zal zitten dan in Mexico.”

Tweede plaats

Voor de laatste twee races ligt de focus bij Mercedes op het veroveren van de tweede plek bij de constructeurs. Dat is met een achterstand van veertig punten op Ferrari een lastige klus, weet Vowles ook. “Het is erg duidelijk wat ons doel is. Wij zijn hier om tweede te eindigen in het kampioenschap en elke race waarin we de achterstand kunnen verkleinen is een succes.”

In Mexico liep Mercedes dertien punten in, nu moet het team zeker twintig punten per raceweekend inlopen. Een voordeel voor Mercedes is de sprintrace in Brazilië, waar de top-acht punten krijgt. “Wij hebben nu het pakket om het ze lastig te maken”, stelt Vowles. “Maar veertig punten is een immense taak. We moeten dan echt alles perfect uitvoeren”, aldus de Brit, die toegeeft dat er misschien wat hulp van Ferrari aan te pas moet komen. “Maar wat ik wel kan zeggen, is dat wij niet zullen opgeven tot aan de finishvlag in Abu Dhabi.”