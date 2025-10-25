Lewis Hamilton kijkt ontevreden terug op zijn eerste dag van het Grand Prix-weekend in Mexico-Stad. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen ‘voelde het niet zo goed’ tijdens de tweede vrije training, ondanks dat hij met een vijfde plek op de tijdenlijst de aansluiting vond bij de andere topteams. Toch voorspelt de Brit dat de McLarens het verdere weekend weer sterk zullen zijn: ‘Het is een geweldig team’.

Lewis Hamilton dreigt zijn eerste Ferrari-seizoen zonder podiumplaats af te sluiten. De coureur stond behalve tijdens sprintraces nog niet het ereschavot dit jaar, en heeft daardoor inmiddels het ongewilde record van oud-Ferrari-coureur Didier Pironi overgenomen. Ook op de vrijdag in Mexico-Stad vielen de prestaties van zijn SF-25 tegen, vertelt Hamilton achteraf. De zevenvoudig wereldkampioen stond tijdens de eerste vrije training aan de kant – rookie Antonio Fuoco nam zijn bolide over – voordat hij tijdens VT2 niet hoger kwam dan de vijfde plaats op de tijdenlijst.

LEES OOK: Leclerc zet zijn geld in op McLaren: ‘Zou me verrassen als Max kampioenschap wint’

“Was het een lange dag vandaag?”, vroeg Sky Sport-verslaggever David Croft aan zijn landgenoot in Mexico. “Het is al een lang jaar geweest”, verzuchtte Hamilton, die ergens wel blij was met zijn vijfde plaats. “Ik ben verbaasd dat we relatief dichtbij zitten, gezien het feit dat het niet zo goed voelde”, vervolgde de Brit tegenover de aanwezige media. “Ik bedoel, elke keer als je hier komt, is de grip, vanwege de hoogte waarop we ons bevinden, vrij laag. We rijden allemaal met vrij hoge downforce, maar het voelt lager aan dan in Monza. Dus je glijdt rond op zoek naar grip, maar die is er gewoon niet.” Hamilton voorspelde dat hij nog ‘veel werk te doen’ heeft van vrijdag op zaterdag om zo een meer ‘gestroomlijnde balans’ voor zijn SF-25 te vinden.

McLaren

Teamgenoot Charles Leclerc eindigde boven Hamilton in de tijdenlijst van VT2, en zag ook hoe de beide McLaren-coureurs langzamer waren. Toch vreest de Monegask voor de goede long runs van Norris, vertelde hij tegen zijn race-ingenieur Bryan Bozzi. “Ik denk dat McLaren op een andere planeet zit, nietwaar?”, vroeg Leclerc, waarop Bozzi antwoordde: “Ja, voorlopig is Norris erg snel.”

LEES OOK: Werk aan de winkel bij McLaren in Mexico: ‘Balans was nog zoek’, onthult Norris

Hamilton werd gevraagd naar de opmerking van zijn teamgenoot. “Ik heb er niets van gezien, dus ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb de GPS van een van de McLarens gezien, maar ze denken dat ze wat tijd hebben verloren bij de hogere snelheden”, aldus de Ferrari-coureur. “Dus ik weet niet waar ze hun tempo hebben verloren, want op een gegeven moment lagen ze een seconde, acht tienden, een halve seconde voor. Maar ik weet zeker dat ze morgen weer een goed tempo zullen neerzetten, het is een geweldig team.”

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.