Lewis Hamilton blijft erop hameren, de Mercedes is kwetsbaar op de rechte stukken ten opzichte van Red Bull. “Ze blijven stoten en sommige stoten komen goed aan momenteel.”

Het was de dag van geschrapte tijden, zoals wel vaker dit seizoen. Dit keer zijn het de laatste twee bochten waar veel coureurs in de fout gaan, ook Lewis Hamilton. Zijn snelste rondje van de dag werd uiteindelijk afgepakt, het rondje was 0.077 sneller dan de 1.05.412 van Max Verstappen. Toch wijst Hamilton, zoals we gewend zijn van hem, alsnog naar Red Bull als zijnde de favorieten.

“Het hele veld zich dicht bij elkaar. Ik denk dat het moeilijk wordt om Red Bull te verslaan, zij liggen iets voor maar het is heel close allemaal. We weten alleen niet wat er gebeurt als zij de motor verder openschroeven. Op zich ben ik blij met waar de auto nu staat, we moeten gewoon doorwerken en dan hoop ik dat we beloond worden.”

Motorsport Images

De wereldkampioen genoot in ieder geval een stralende dag op de Red Bull Ring, eentje die tegen de verwachtingen in niet werd onderbroken door de regen. “Het was een prachtige dag, het circuit ligt er geweldig bij. De auto voelde opzich stabiel aan. Ik heb de hele week keihard gewerkt om uit te zoeken hoe ik de auto wil afstellen.”

“Ik denk niet dat er 4 tienden tussen ons zit, ook gezien dat rondje van mij dat geschrapt is. Maar de racesnelheid van Red Bull zag er sterk uit”, vervolgt Hamilton, een fervent liefhebber van boksen. “Zij zijn aan het stoten, sommige stoten komen goed aan momenteel. We zullen moeten blijven verdedigen en klaar zijn voor de counter.”