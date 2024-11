De FIA heeft nog altijd niet gereageerd op het verenigde standpunt van de Grand Prix Drivers Association. De vakbond van de Formule 1-coureurs kwam begin november met een verklaring waarin ze het opnamen voor Max Verstappen en Charles Leclerc, nadat de coureurs bestraft waren voor hun taalgebruik. Hamilton waarschuwt de FIA dat de GPDA zeker een antwoord wil.

Begin november kwam de Grand Prix Drivers Association (GPDA) met een officiële verklaring, waarin ze het indirect opnamen voor Max Verstappen en Charles Leclerc. De twee coureurs waren eerder door de FIA bestraft, vanwege het gebruik van scheldwoorden tijdens officiële FIA-persconferenties. Zo zei Verstappen tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore ‘fucked’, terwijl Leclerc hetzelfde woord gebruikte toen hem werd gevraagd wat hij dacht toen hij zijn Ferrari bijna in de muur reed in de laatste bocht van Mexico.

“Er is een verschil tussen schelden met als doel om anderen te beledigen en algemeen schelden, wat je gebruikt om slecht weer te omschrijven, of inderdaad een object zoals een Formule 1-auto, of een omstandigheid tijdens het rijden”, stond er in de verklaring. Ook ging de vakbond tegen het strenge sieraden- en ondergoedbeleid van de FIA in.

Nog geen reactie FIA

GPDA-voorzitter George Russell onthult in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas dat de FIA nog niet heeft gereageerd op de verklaring. Lewis Hamilton vertelt nu wat de volgende stap voor de GPDA is, als de FIA niet gauw een reactie geeft. “Als we geen antwoord krijgen, weet ik zeker dat we achter ze aan zullen gaan”, vertelt de zevenvoudig wereldkampioen aan de internationale media.

“Ik weet dat ze op dit moment veel aan hun hoofd hebben, maar ik denk dat het alleen maar laat zien dat de coureurs meer dan ooit verenigd zijn, iets wat je in het verleden misschien niet altijd hebt gezien”, vervolgt de Brit. Volgens Hamilton is het doel van de verklaring dat de coureurs en de FIA nauwer gaan samenwerken. “Er zijn een aantal dingen die aangepakt moeten worden en de FIA moet beter met ons samenwerken. We willen dat de sport blijft bloeien en beter wordt.”

