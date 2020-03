Hamilton wees Ocon de weg bij overstap naar Renault

Lewis Hamilton wees Esteban Ocon de weg bij zijn overstap naar Renault, zegt Esteban Ocon. Volgens de Renault-coureur heeft de Brit hem goed advies gegeven over de toekomst. De jonge Fransman heeft na een jaar afwezigheid weer een stoeltje in de koningsklasse bemachtigd.

Ocon verloor in 2018 zijn plaats bij Racing Point en werd vervangen door Lance Stroll. In eerste instantie zou de Fransman naar Renault overstappen, maar dat werd tegengehouden door de plotselinge overstap van Daniel Ricciardo van Red Bull naar het Franse team. Nu Ocon, een jaar later, dan toch bij Renault werkzaam is, vertelt hij dat hij goed advies van zesvoudig wereldkampioen Hamilton kreeg.

“Lewis (Hamilton, red.) gaf mij veel advies. Niet op sportief gebied maar juist over het managen van mijn carrière”, vertelt Ocon aan The Race. “In de periode waarin ik veel gesprekken over mijn toekomst had, gaf hij mij vaak goede raad. Hij was een goede leraar voor mij.”

De Renault-coureur was onder de indruk van de toewijding van Hamilton aan de sport. “Hoe hij zijn tijd indeelt is indrukwekkend. Hij heeft een enorm druk leven, maar zet zich altijd 100% in.” Dat is volgens Ocon de reden voor Hamiltons succesvolle carrière. “Hij doet de dingen heel precies en verliest hier geen tijd bij. Als hij dan eenmaal klaar is, doet hij meteen weer iets anders. Dat is erg moeilijk in de Formule 1: het omschakelen.”

Kennis opdoen

Ocon vertelt dat hij veel kennis heeft opgedaan in zijn jaar bij de Zilverpijlen en mocht een deel daarvan meenemen naar Renault. “Ik heb veel kunnen zien: de manier waarop ze met verschillende omstandigheden omgaan en hoe ze zich in bepaalde situaties gedragen.” Toch is de Fransman altijd professioneel gebleven. “Ik heb geen geheimen gedeeld”, vertelt hij. “Maar ik neem nog steeds dingen mee de auto in. Natuurlijk hebben Renault en Mercedes hier wel afspraken over gemaakt.”

De inbreng van de Renault-coureur wordt zeer gewaardeerd bij de Franse renstal. “Ik ben erg betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 2020-auto. De jongens in de fabriek zeggen dat ze de grootste stap in drie of vier jaar hebben gemaakt.”