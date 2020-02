Ocon over jaar bij Mercedes: ‘Ik was kapot’

Esteban Ocon zegt dat hij fysiek kapot was na zijn jaar als reservecoureur bij Mercedes. De Fransman die bij Renault weer een stoeltje in de koningsklasse heeft bemachtigd, vertelt over het zware seizoen bij de Zilverpijlen. “Ik heb soms twee dagen niet geslapen.”



Ocon verloor voorafgaand aan 2019 zijn plek bij Racing Point en ging als reservecoureur bij Mercedes aan de slag. Hij volgde een druk simulatorprogramma en moest vaak van de fabriek naar het circuit reizen. Hij geeft toe dat het afgelopen jaar veel energie heeft gekost. “Vorig seizoen was erg veeleisend.”

Lees ook: Ocon zal “niet alle geheimen delen” met Renault na jaar bij Mercedes

“Ik heb soms twee dagen niet geslapen”, vervolgt Ocon. “Het was te gek: de hoeveelheid reizen, het aantal uren op de simulator en het reizen naar het circuit om dingen voor Mercedes te doen. Ze gebruikten me goed, maar veel.” Toen de Fransman in Abu Dhabi aankwam, was hij, qua gewicht, lichter dan ooit. “Ik was in principe verwoest door dat jaar.”

Ondanks het afgelopen jaar zegt Ocon dat hij “sterker dan ooit” het seizoen ingaat. “Ik heb al mijn vrije tijd aan een trainingskamp in de Pyreneeën besteed”, vertelt de Renault-coureur aan Autosport. “Ik ben de hele winter van huis geweest en ging heen en weer naar de fabriek.”

Lees ook: Abiteboul: ‘Ocon bezorgt Renault nieuwe energie’

Volgens Ocon zijn alle bezoeken aan de Mercedes-fabriek en het trainingskamp niet voor niets geweest. “Ik heb mijn doelen bereikt. Ik heb in twee maanden vier en een halve kilo aan spiermassa opgebouwd.” De Fransman is erg blij met zijn ontwikkeling. “Het is een goede basis om opnieuw mee aan de slag te gaan.”