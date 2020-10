Hamilton weet niet wat hij kan verwachten: ‘Vooral benieuwd of de banden het houden’

Lewis Hamilton twijfelt er niet aan dat hij ergens op de 5148 meter van de Nürburgring wat tijd heeft laten liggen, aangezien teamgenoot Valtteri Bottas hem versloeg in de strijd om pole. Voor de race van zondag weet de Brit echter niet zo goed wat te verwachten.

“Valtteri was twee tienden sneller, dus als ik naar de data kijk, valt er vast nog genoeg tijd te winnen”, redeneert Hamilton, die doorgaans natuurlijk de snellere van de twee Mercedes-coureurs is. Tegelijkertijd wil hij Bottas niet te kort doen: “Hij heeft het goed gedaan, dus gefeliciteerd.”

Hamilton begint zondag dus als tweede, nog altijd van de eerste rij. Angstgegner Max Verstappen staat schuin achter hem, op plek drie. Iedereen in de top tien start echter op de zachte soft-banden. Hoe die het gaan doen, is een vraagteken, zegt Hamilton. “Het wordt aankijken hoe lang de banden het houden, en of het een één- of tweestopper wordt.”

“Verder is het hopen dat we geen safetycar krijgen, want dan kan het wel eens lastig worden de banden weer goed aan de praat te krijgen, met deze lage temperaturen”, denkt Hamilton alvast vooruit. Verder weet hij echter niet zo goed waar de grootste uitdaging hem in zit – ‘geen idee, echt niet’ – met de Formule 1 die natuurlijk sinds 2013 niet op de Nürburgring heeft geracet.

Over die Nürburgring gesproken, het circuit kan zeker op Hamiltons goedkeuring rekenen. “Dit is een geweldige baan. Het is een van de historische Formule 1-circuits en het is top om hier terug te zijn.”

