Lewis Hamilton eindigde de vrijdag in Bakoe op de hem niet bepaald bekende elfde plek. Dat is uiteraard niet waar de zevenvoudig wereldkampioen het voor doet, maar waar het precies misgaat en wat er beter moet?

Dat zijn vragen waar ook Hamilton aan het eind van de eerste dag achter het stuur in de straten van Bakoe nog mee zit, vertelt hij Sky Sports F1. “Ik had over het algemeen een goede dag. Echt waar”, benadrukt hij. Maar: “Er zat gewoon niet meer rondetijd in. We komen echt wat te kort. Iedereen krabt zich achter de oren om het beter te doen.”

Hoewel zijn Mercedes volgens Hamilton goed aanvoelde in de eerste training in Bakoe, was het tegendeel het geval in de tweede sessie. “Ik was aan het pushen, maar de auto heeft qua grip natuurlijk een grens”, geeft hij aan dat hij op de limiet zat. “We werken eraan. Al is het niet makkelijk om buiten de top tien te staan.”

Het gekke, vervolgt Hamilton, is dat Mercedes op andere circuits wel snel was. “Hier heb ik eigenlijk geen idee waar we staan.” In Monaco, twee weken terug, moest Mercedes ook haar meerdere erkennen in Red Bull en Ferrari. Het lijkt sindsdien geen stap vooruit te hebben gezet. “Qua pace lijkt dit eerder een stap terug”, erkent Hamilton in Bakoe.

Hoewel hij in VT2 liefst een seconde toegaf op snelste man Sergio Pérez was Hamiltons long run wel heel behoorlijk. “Tsja”, antwoordt hij op de vraag of dat hoop biedt. “Het is zoals gezegd: het voelde achter het stuur als een goede dag, maar we zijn gewoon niet snel.”