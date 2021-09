Lewis Hamilton twijfelt er niet aan dat zijn nieuwe teamgenoot George Russell hem volgend jaar het vuur aan de schenen zal leggen. Tegelijkertijd denkt hij ook dat de komst van Russell Mercedes een nieuwe impuls kan geven.

Niks ten nadele van zijn huidige teamgenoot Valtteri Bottas, voor wie Hamilton wederom niets dan lof heeft, maar met Russell komt er volgens Hamilton iemand binnen uit ‘die groep jonge, getalenteerde coureurs’ die momenteel zoveel indruk maakt in de Formule 1. “Het is goed om vers bloed in het team te hebben”, merkt Hamilton ook op. “Dat geeft het hele team nieuwe energie.”

“George is een getalenteerde en gretige jongeling en zal het team verder vooruit stuwen”, denkt Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zegt ook wel te weten wat voor vlees hij in de kuip krijgt met zijn 23-jarige landgenoot. “Ik heb zijn rijstijl niet in detail bestudeerd, dat doe ik niet echt. Maar ik heb hem in de Formule 2 en Formule 1 in actie gezien en weet wat voor moves hij maakt. Hij zal me het vuur aan de schenen leggen”, zegt Hamilton over Russell.

Samenwerken

Het is verder niet aan Hamilton om Russell verwachtingen op te leggen, vervolgt hij. “Al heeft hij al laten zien dat hij enorm getalenteerd is en heel snel. Of hij sneller is dan Valtteri, kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik heb immers nog niet tegen George geracet.” Of Hamilton denkt dat ze goed kunnen samenwerken als Russell op eenzelfde niveau zit als hijzelf? “Geen idee.”

“We hebben in het verleden wel gezien dat het wel kan, maar ook dat het niet altijd werkt. Dit is een gekke sport”, weet Hamilton. “Het is zowel een individuele sport als een teamsport. Je wil het team helpen, maar ook voor je teamgenoot finishen. Soms is het lastig om daarin te navigeren, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed zal zitten.” Het belangrijkste, volgens Hamilton, is sowieso dat hij en Russell zorgen dat Mercedes het als team zo goed mogelijk doet.

Geen vetorecht gebruikt

Volgens Russell is er volgend jaar binnen Mercedes geen sprake van een nummer één en nummer twee. Hamilton beaamt dit, in reactie op de vraag of hij eventueel een vetorecht had kunnen gebruiken zo zelf zijn teamgenoot te kiezen. “Of ik dat had kunnen doen? Geen idee. Dat is niet echt mijn stijl. Ik kwam in 2013 echter zelf bij dit team en zei tegen (toenmalig teambaas, red.) Ross Brawn: ‘het enige wat ik wil, is gelijk behandeld worden’.”

“Dat is denk ik het beste, en als je dan weet te winnen, geeft dat ook de meeste voldoening”, zegt Hamilton. Naar eigen zeggen heeft hij verder ‘niet heel veel input’ gehad in de keuze voor Russell. “Ik heb het er natuurlijk met teambaas Toto Wolff over gehad. Ik heb zowel George als Valtteri positieve feedback gegeven. Uiteindelijk is het een beslissing van Toto en het bestuur geweest.”

