Hamilton wil nieuw contract voor de kerst ondertekenen

Het seizoen zit erop en Lewis Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes nog steeds niet verlengd, maar als het aan de Brit ligt, komt daar snel verandering in. Hij wil voor de kerst zijn nieuwe contract ondertekenen.

“Hopelijk lukt het ergens de komende weken”, vertelt Hamilton aan Racefans. “Het zou fantastisch zijn als ik het nieuwe contract voor de kerst kan ondertekenen”, zegt hij.

Hamilton twijfelt of hij zijn contract met meerdere jaren moet verlengen, maar volgend jaar is hij er nog wel bij. “Ik wil hier volgend jaar zijn. Wij kunnen nog meer bereiken en dan niet alleen in de Formule 1, maar ook buiten de sport. Dus hopelijk kunnen we deze week beginnen met onderhandelen en hebben we volgende week een akkoord”, aldus de Brit.

Teambaas Toto Wolff heeft er alle vertrouwen in dat Mercedes en Hamilton snel een akkoord gaan bereiken. “Er is geen reden waarom het niet zou gebeuren. We hebben altijd aangegeven dat we pas zouden gaan praten zodra de titels binnen waren, maar toen raakte Lewis besmet met het coronavirus en hebben we wat vertraging opgelopen. Maar nu kunnen we gaan praten”, besluit de Oostenrijker.

