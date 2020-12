Wolff: ‘Bottas verliest zijn zitje voor 2021 niet aan Russell’

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft bevestigd dat Valtteri Bottas in 2021 gewoon in de Mercedes zal rijden en dus niet George Russell. De Oostenrijker reageert daarmee op geruchten dat het team alsnog voor de Brit zou gaan, die vorige week indruk maakte tijdens de Grand Prix van Sakhir. Wolff blijft echter loyaal aan zijn coureurs: “Je moet me behoorlijk hard trappen op een gevoelige plek voordat ik mijn loyaliteit verlies.”

Russell kreeg vorige week de kans om in de Mercedes te rijden nadat Lewis Hamilton vanwege het coronavirus de Grand Prix van Sakhir moest overslaan. Russell imponeerde meteen door vanaf de tweede startplaats de leiding over te nemen van Bottas en leek een tijd direct bij zijn eerste race in de zwartgekleurde Zilverpijl de zege te pakken, totdat een fout bij de pitstop en een lekke band een einde maakten aan die droom. Na die race gingen er geruchten dat Mercedes toch zou denken om Russell naast Hamilton te laten rijden in 2021, maar teambaas Toto Wolff ontkent dat.

“Valtteri zal in onze auto rijden”, bevestigt Wolff tegen Motorsport.com. “Dat bevestig ik hierbij. We hebben een contract met Valtteri. Hij gaat volgend jaar racen. Je moet me behoorlijk hard trappen op een gevoelige plek voordat ik mijn loyaliteit verlies. Ik ben loyaal aan mijn twee coureurs”, aldus de Oostenrijker.

Volgens Wolff krijgt Russell in de toekomst nog wel zijn kans. “Op diezelfde manier ben ik loyaal naar onze junioren. George heeft afgelopen weekend fantastisch gepresteerd. Hij verdient het om ooit in een geweldige auto te zitten. Hij heeft nog een jaar een contract bij Williams. Ze zijn erg flexibel en meegaand geweest door George dat weekend aan Mercedes uit te lenen. Alles zal zijn gang gaan, maar op een kalme en gestructureerde manier”, aldus de Mercedes-teambaas.

Wolff geeft toe dat hij het Bottas lastig maakte door Russell naast hem te zetten in Bahrein. “Ik kan me vinden in de situatie van Valtteri”, zegt Wolff. “Je hebt een enorm snelle teamgenoot die zeven keer wereldkampioen is geworden en Valtteri heeft echt geweldige prestaties geleverd. Hij won de eerste race in Oostenrijk en hij heeft meerdere keren op pole gestaan. Hij had meer races kunnen winnen als er geen rode vlaggen of lekke banden waren.”

“Om dan weer te verliezen omdat pech je achtervolgt gedurende het seizoen, dat voelt ellendig aan en in dat opzicht denk ik dat een coureur soms in een bubbel terecht kan komen dat hij voelt dat alles tegen hem is”, vervolgt hij. “Afgelopen weekend draaide allemaal om George. George had niks te verliezen terwijl Valtteri niks te winnen had. In dat opzicht hebben we een goed, intelligent gesprek gehad met elkaar. Het was niet als een eureka-moment dat ik opeens met hem praatte, ik kan me gewoon vinden in zijn situatie en we hebben besloten dat we meer met elkaar willen praten”, besluit Wolff.

