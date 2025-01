Lewis Hamilton mag vandaag veertig kaarsjes uitblazen. De Brit begint zijn eenenveertigste levensjaar als coureur voor Ferrari, en zal hopen zijn vermoedelijk laatste fase in de Formule 1 op een hoogtepunt af te sluiten. Is een achtste wereldtitel nog denkbaar voor de kersverse Scuderia-coureur? De volgende coureurs bewijzen in ieder geval dat een wereldtitel winnen op of na je veertigste zeker mogelijk is.

Met zijn veertigste verjaardag vandaag wordt Lewis Hamilton de tweede coureur op de huidige grid die al vier decennia meegaat. Alleen Fernando Alonso, 43 jaar oud, is ouder dan de Brit. Hamilton staat dit jaar een grote verandering te wachten, als hij in maart zijn officiële debuut maakt als Ferrari-coureur tijdens de Grand Prix van Australië. De wereldkampioen zal hopen dat zijn tijd bij de Scuderia een stuk beter verloopt dan zijn laatste jaren bij Mercedes.

LEES OOK: Briatore zet vraagtekens bij Ferrari’s keuze voor Hamilton: ‘Had hem niet gecontracteerd’

Er wordt zelfs gediscussieerd of Hamilton een eventuele achtste wereldtitel met Ferrari kan winnen. Het zou dan de eerste coureurstitel voor het Italiaanse team zijn sinds 2007, toen Kimi Räikkönen de wereldtitel pakte. Of het Hamilton echt gaat lukken, hangt natuurlijk vooral af van de 2025-auto van de Scuderia, en hoe goed de Brit ermee kan presteren.

Oudste wereldkampioenen

Dat een wereldtitel winnen op of na je veertigste niet onmogelijk is, bewijzen de volgende coureurs wel. Juan Manuel Fangio is de recordhouder. De Argentijn won op 46-jarige leeftijd in 1957 zijn vijfde wereldtitel.

Juan Manuel Fangio, 46 jaar en 1 maand

Giuseppe Farina, 43 jaar en 10 maanden

Jack Brabham, 40 jaar en 5 maanden

Daarbij moet wel gezegd worden dat de drie coureurs hun wereldtitels in de begindagen van de Formule 1 behaalden. De oudste wereldkampioen in het moderne tijdperk van de koningsklasse is Hamilton zelf. De Brit haalde in 2020 op 35-jarige leeftijd zijn zevende wereldtitel binnen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)