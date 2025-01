Flavio Briatore, tegenwoordig adviseur bij Alpine, is de laatste die een duit in het zakje doet over Ferrari’s keuze voor Lewis Hamilton. De Italiaan zegt eerlijk dat hij de kersverse Ferrari-coureur zelf niet had aangenomen, al heeft de Formule 1 als geheel wel voordeel van de overstap.

Flavio Briatore kent een lange geschiedenis in de Formule 1. Tegenwoordig doet de voormalig teambaas van Benetton en Renault dienst als adviseur voor het Franse Alpine, maar de Italiaan schuwt er niet voor om ook zijn oordeel te vellen over de keuzes van andere teams, met name Ferrari.

“Het zal vreemd zijn om Lewis in een Ferrari te zien. Natuurlijk respecteer ik zulke beslissingen, maar ik vraag me ook af of het zinvol is,” vertelt Briatore aan Sport Bild. “Ferrari had twee topcoureurs in Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ik begrijp niet waarom dit geweldige duo uit elkaar is gerukt. Als ik in een verantwoordelijke positie bij Ferrari had gezeten, had ik Lewis niet gecontracteerd.”

‘Goed voor de Formule 1’

Toch ziet Briatore wel een voordeel van Hamiltons overstap naar de Scuderia. Volgens de zakenman profiteert hij zelf, net als iedereen in de autosport, ook van de transfer. “In principe is het goed voor de Formule 1 als Lewis voor Ferrari rijdt”, vervolgt de Italiaan. “En alles wat goed is voor de Formule 1 is ook goed voor mij.”

Ondanks dat Hamilton in het Ferrari-rood ook goed zal zijn voor de ‘kijkcijfers’, verwacht Briatore, denkt de Italiaan niet dat de Brit meteen de leiding in het team zal krijgen. “We moeten niet vergeten dat Charles (Leclerc, red.) zeker het voordeel heeft dat hij Italiaans spreekt in dit zeer speciale Italiaanse team.”

