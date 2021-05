Lewis Hamilton was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco, waarin hij slechts tot een tegenvallende zevende plaats kwam, niet blij met de keuzes van Mercedes. Volgens hem had het team dingen moeten doen ‘die niet gedaan zijn’, maar hij wil niet te kritisch zijn op zijn team: “Dat doe ik wel achter gesloten deuren.”

Hamilton stond er donderdag in VT2 met de derde plaats nog relatief goed bij, maar dat veranderde op zaterdag. De Brit reed geheel onverwacht anoniem naar de zevende tijd in de kwalificatie, terwijl de ogen vooraan meer gericht waren op Ferrari. Het is voor de vierde keer in zijn carrière dat hij vanaf de zevende startplaats zal vertrekken: dat gebeurde voor het laatst in 2012. Opvallend is ook dat teamgenoot Valtteri Bottas het een stuk beter deed met de derde tijd. Kortom, Hamilton weet dat er wat veranderd moet worden.

“Er zullen vanavond, of misschien wel na het weekend, een aantal lastige discussies gevoerd worden met de engineers”, vertelt Hamilton zaterdag na de teleurstellende kwalificatie. “Er zijn dingen die we hadden moeten doen, maar niet gedaan hebben. Maar we zullen ervan leren en zullen sterker terugkeren in de volgende race.”

Hamilton wil verder niet dieper ingaan op wat Mercedes beter had kunnen doen voor hem. “Dat kan ik niet echt, nee. Van mijn standpunt is het een beetje frustrerend, maar het is wat het is. Ik kan er niet echt veel over zeggen en ik wil ook niet kritisch zijn op het team, maar achter gesloten deuren zal ik dat wel zijn. We moeten harder werken.”

Foto: Motorsport Images

Schade beperken voor Hamilton

Het was zaterdag nog de vraag of Mercedes op donderdag had lopen ‘sandbaggen’, maar op zaterdag werd de pace van de Mercedes enkel wat beter voor Bottas. Hamilton merkt op dat het team iets heeft veranderd na de derde vrije training, maar dat was niet een verbetering.

“We hebben flink wat veranderingen doorgevoerd na VT3, want die sessie verliep desastreus”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen. “En dat was gebaseerd op het werk dat we de afgelopen dagen verricht hadden. Het ging helemaal de verkeerde kant op. We probeerden toen wat aan de auto te veranderen, maar daardoor was de auto slechter dan ooit. We verloren het overzicht dus na de donderdag”, stelt Hamilton vast.

Hamilton weet als geen ander dat inhalen op Monaco een haast onmogelijke klus is. Er staat hem, met een voorsprong van veertien punten op titelrivaal Max Verstappen, dan ook slechts één ding te doen: “Natuurlijk is de zevende plaats geen ideale positie om te starten, maar ik zal mijn best moeten doen om de schade te beperken. Ik zal kijken of er nog op een of andere manier een weg naar voren te vinden is”, besluit de Brit.