Hamilton zet Pirelli onder druk: ‘Meer grip en meer veiligheid nodig’

Het is zeker niet de eerste keer, maar Lewis Hamilton heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over de banden van Pirelli. Volgens Hamilton worden de races verpest omdat coureurs te voorzichtig moeten omgaan met het rubber. “Dit is niet wat de fans willen en dit is niet wat de coureurs willen.”

Volgens Hamilton was de manier waarop hij met zijn banden omging cruciaal om de Spaanse GP te winnen. “Het draaide om het sparen van de banden en te kiezen wanneer en waar te pushen”, legt Hamilton uit aan RaceFans. “Natuurlijk had niemand van ons verwacht dat de banden zolang zouden meegaan, maar ik beschermde ze redelijk goed en ik dacht dat ik op zijn minst de beoogde ronde voor mijn stop kon halen.”

Hamilton is van mening dat de coureurs momenteel te veel bezig moeten zijn met bandenmanagement, wat niet leidt tot interessante races. “Op dit moment moeten we de banden heel vaak managen. Ik denk niet dat dat is wat de fans willen, en het is niet wat de coureurs willen. Een coureur wil niet op enkele seconden achter een auto moeten wachten omdat de banden niet goed genoeg zijn. Daarom willen we Pirelli helpen een betere band te ontwikkelen, als dat kan.”

“We moeten Pirelli echt onder druk zetten”, gaat Hamilton verder. “Ze hebben eind vorig jaar helaas geen geweldig werk geleverd met de ontwikkeling van de 2020-band en daarom moesten ze deze banden, dezelfde banden als in 2019, ook gebruiken tijdens dit seizoen.”

Hamilton lijkt geen vertrouwen te hebben in Pirelli voor volgend jaar, wanneer de technishce reglementen behouden blijven, maar vanaf 2022 moet het beter volgens de wereldkampioen. “Voor 2022 hebben we betere banden nodig. We hebben banden nodig die ons meer grip en veiligheid bieden en die ons in staat stellen om dichter achter auto’s te rijden zodat we de fans betere races kunnen geven”, besluit Hamilton.



