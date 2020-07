Hamilton: ‘Zitten er qua tempo vrij ver vanaf, dus hebben veel werk te doen’

Lewis Hamilton voelde zich lekker achter het stuur van zijn Mercedes W11 tijdens de eerste vrije training op de Red Bull Ring, maar na de lunch was hij het goede gevoel ineens kwijt. “We hebben veel werk te doen.”

Zo vat de zesvoudig wereldkampioen zijn dag samen, die hij eindigde op de zesde plek. “Het voelde allemaal wel normaal, maar qua tempo zaten we er redelijk ver vanaf”, doelt Hamilton op zijn kant van de garage, met teamgenoot Valtteri Bottas die in VT2 kort achter snelste man Max Verstappen zat.

“We hebben dus veel werk te doen vanavond”, verklaart Hamilton, “want we moeten dit uitzoeken.” Behalve de pace (Hamilton eindigde op zes tienden) ontbrak ook het goede gevoel. “Ik voelde me goed tijdens VT1 en het begin van VT2 voelde ook nog vrij aardig, maar daarna zakte dat ineens weg.”

Hamilton denkt, met de slag om de arm dat het pas vrijdag is, ook dat het veld weer dichterbij elkaar is gekomen, dus: “We hebben wat werk te doen”, herhaalt hij. “Hopelijk staan we er zaterdag beter voor. Het regent dan waarschijnlijk, maar dat zijn juist leuke omstandigheden om in te rijden.”

“Hopelijk kunnen we dus ook gewoon rijden”, besluit de Brit, met de weersvoorspelling die echter dusdanig is dat dit op voorhand te betwijfelen valt. Indien zaterdag niet gereden kan worden en er ook zondagochtend geen tijd is om de kwalificatie te houden, bepaalt VT2 de grid en staat Hamilton zesde.

