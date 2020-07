Bottas denkt dat Mercedes progressie heeft geboekt met betrouwbaarheid

Valtteri Bottas weet het nog niet zeker, maar denkt wel dat Mercedes vooruitgang heeft geboekt met het betrouwbaarheidsprobleem dat vorige week misschien wel de grootste bedreiging vormde voor zijn uiteindelijke zege op de Red Bull Ring.

De Formule 1 is dit weekend wederom op de Oostenrijkse omloop, voor de race die ditmaal als Grand Prix van Steiermark op de agenda staat. Het circuit is echter hetzelfde en heeft de reputatie een autosloper te zijn. Het bracht vorige keer in elk geval enkele sensoren in de Mercedes-bolides op hol, met Mercedes dat de situatie als ‘kritiek’ omschreef en de coureurs vroeg van de kerbstones te blijven.

Mercedes gaf al aan op zoek te gaan naar oplossingen, en volgens Bottas ziet het er in dat opzicht ook goed uit. “Het team kijkt er nog naar, maar ik denk wel dat we er vooruitgang mee hebben gemaakt”, wordt de Fin in Duitse dienst geciteerd door Motorsport-Total. “Dat is uiteraard goed nieuws voor ons”, aldus de kampioenschapsleider.

“In de eerste training zijn we ook vooral bezig geweest om de betrouwbaarheidsproblemen van afgelopen zondag op te lossen”, vertelt Bottas, met Mercedes dat vorig weekend vooral bezorgd was dat de versnellingsbak bij zowel Bottas als Lewis Hamilton de geest zou geven. De twee eindigden VT1 op vrijdag als derde en vierde, in VT2 was Bottas tweede en Hamilton zesde.

