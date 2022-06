Waar Mercedes-teambaas Toto Wolff nog voor twijfels zorgde of Lewis Hamilton in Canada aan de start verschijnt, heeft de Brit zelf op sociale media duidelijk gemaakt dat hij er zeker aanwezig zal zijn.

Hamilton klaagde in Azerbeidzjan over rugpijn vanwege het porpoising op de rechte stukken. Hij had vervolgens moeite om uit de auto te stappen en gaf bij de interviews aan dat hij wel wat pijn had, maar dat hij wel in orde was. Mercedes-teambaas Wolff zorgde echter voor twijfels over zijn deelname in Canada. Hij vreesde dat Mercedes Hamilton mogelijk moest missen vanwege de rugklachten, zeker aangezien de Canadese Grand Prix direct op de race in Bakoe volgt.

Hamilton heeft nu zelf gereageerd op de geruchten dat hij de race zou missen. “Mijn rug doet een beetje pijn, maar niets ernstigs gelukkig”, schrijft hij op sociale media. “Ik heb acupunctuur en fysio gehad met Ang (Angela Cullen, zijn fysio, red.) en ben op weg naar mijn team om met hen te werken aan verbetering.”

“We moeten blijven vechten. Er is geen betere tijd dan nu om samen te werken en dat zullen we ook doen. Ik zal er dit weekend zijn, ik zou het voor geen goud willen missen. Ik wens iedereen een geweldige dag en week”, sluit Hamilton zijn bericht af. Mocht Hamilton alsnog door de rugklachten niet kunnen deelnemen aan de race, dan kan Mercedes een beroep doen op een van haar reservecoureurs: Stoffel Vandoorne of Nyck de Vries.