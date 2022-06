Het ging na de Grand Prix van Azerbeidzjan veel over de rugproblemen van Lewis Hamilton. Toto Wolff repte zelfs over een mogelijke afwezigheid van zijn vedette komend weekend in Canada, iets wat door Hamilton zelf vandaag al is ontkracht. Maar het is een bekend verschijnsel in de autosport, legt Jeroen Bleekemolen uit in Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine.

Het is misschien wel de tol van zijn twintig jaar lange carriére in de autosport. In Bleekemolens geval komt daar nog bij dat hij vooral in het enduranceracen actief is. “Ik heb na al die jaren echt een slechte rug. Afgelopen weekend heb ik dan niet meegedaan aan Le Mans maar normaal gesproken stap ik dan net zo moeilijk uit als Hamilton. Je hebt dan echt overal pijn.”

“Dat vind ik ook een beetje jammer aan het verhaal, dit is topsport. Hij is de koning van de Formule 1 met de meeste overwinningen en kampioenschappen. Zo nu en dan mag je diep gaan. Topsport doet pijn, ik vind het wel een beetje geklaag.”

“Aan de andere kant moet het wel opgelost worden want het kan gevaarlijk zijn. Ik heb wel begrepen dat Hamilton een aantal keren geëxperimenteerd heeft met andere onderdelen en er dan juist meer last van kreeg. Hij heeft ook wel pech wat dat betreft, hij is niet heel gelukkig dit seizoen met safety cars die niet zijn kant op vallen.”

