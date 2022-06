Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit niet uit dat Lewis Hamilton de Grand Prix van Canada volgende week moet missen vanwege de rugklachten die hij in Azerbeidzjan heeft opgelopen. Nyck de Vries of Stoffel Vandoorne is dan normaal gesproken de aangewezen man om het stuur over te nemen.

Hamilton stapte met moeite uit na de Grand Prix van Azerbeidzjan, nadat hij halverwege de race al klaagde over rugpijn. De Brit zei na afloop dat hij zich wel goed voelde op wat pijn na, maar riep wel op tot veranderingen aan de auto vanwege het porpoising. Teamgenoot George Russell heeft dat al vaker gezegd dit seizoen en Mercedes-teambaas Toto Wolff sloot zich na de race in Bakoe aan.

Lees ook: Hamilton dacht niet aan stoppen ondanks rugklachten door porpoising

“We moeten een oplossing vinden”, geeft Wolff toe. “Hamilton heeft er van alle coureurs misschien het meeste last van. Maar van wat ik van de coureurs heb begrepen heeft zo goed als iedereen gezegd dat er iets moet gebeuren.”

Nyck de Vries in de Mercedes, vorig jaar tijdens een bandentest in Abu Dhabi. Foto: LAT Images)

Met de Grand Prix van Canada over een week is het nog maar de vraag of Hamilton zich fit genoeg voelt voor die race. Wolff sluit niet uit dat de Brit de race moet missen vanwege de rugklachten. “Ik heb hem nog niet gesproken of gezien, maar dit heeft niet alleen maar effect op de spieren. Dit gaat echt door je ruggengraat en kan gevolgen hebben.”

Lees ook: Wolff: ‘Alle coureurs erkennen dat porpoising een probleem is, behalve Alonso’

Mercedes neemt altijd een reservecoureur mee en zal ook voor Canada een reservecoureur op stand-by zetten voor het geval Hamilton niet in staat is om te rijden. Mercedes kan daarbij een beroep doen op Stoffel Vandoorne of Nyck de Vries. De Vries was in Barcelona nog actief voor Williams in een vrije training, in 2021 reed hij een bandentest voor Mercedes in Abu Dhabi.

Vandoorne was zowel in Monaco als dit weekend reserve bij Mercedes terwijl Nyck de Vries actief was in de 24 Uur van Le Mans. Op de vrijdag voor Monaco verrichtte de Formule E-kampioen werkzaamheden in de simulator. “De oplossing is een reservecoureur, die we elke race wel meenemen, om ervoor te zorgen dat beide auto’s racen”, aldus Wolff.