Yuki Tsunoda aast nog altijd op een contract bij Red Bull. Na bijna vier jaar bij opleidingsteam AlphaTauri/Visa RB hoopt de Japanner in 2025 het stoeltje van Sergio Pérez te erven. Zijn nieuwe teamgenoot, Liam Lawson, dingt echter ook mee naar promotie. Een kostbare crash tijdens de kwalificatie voor de GP van Mexico kan Tsunoda dus nog duur komen te staan. “Tsunoda is nog steeds onstabiel,” reageerde Helmut Marko.

De Duitse tak van Sky Sports vroeg Marko naar het optreden van Yuki Tsunoda. De Japanner kwalificeerde zich op de elfde plek, vóór teamgenoot Liam Lawson. Een prima resultaat, ware het niet dat Tsunoda in de laatste seconden van Q2 in de muur belandde. Een kostbare fout, zeker nu de teamleiding van Red Bull zijn prestaties nauwlettend volgt. Trekt Liam Lawson straks aan het langste eind?

“Hij (Tsunoda, red.) is nog steeds te onstabiel,” reageerde Helmut Marko ernstig. “In Austin had hij ook al een kleine spin en nu crasht hij in de kwalificatie. We dachten dat hij stabieler was geworden, maar dat is blijkbaar niet zo. Nu de druk bij Lawson afneemt, wordt dat steeds duidelijker merkbaar.” Lawson gaf zijn teamgenoot tijdens zijn rentree in Austin het nakijken en eindigde meteen in de punten. Tsunoda zou binnenkort, op aanraden van sponsor Honda, wel een test krijgen bij Red Bull.

‘Totaal onnodig’

Met de crash heeft Tsunoda ook een aantal cruciale upgrades op zijn VCARB 01 afgeschreven. “Hij maakte gebruik van een nieuwe vloer,” aldus Marko. “Ik weet eigenlijk niet of het team wel over genoeg reserveonderdelen beschikt. Het moge duidelijk zijn dat het een totaal onnodige crash was.” Tsunoda was achteraf ook teleurgesteld dat hij de sessie zo moest beëindigen. “Ik verloor de controle door een lock-up,” zei hij over de crash. “Daardoor kon ik de bocht gewoon niet meer halen.”

“Ik vind het heel jammer dat het zo moest eindigen,” vervolgde de Japanner. “Een goede strategie toepassen zal niet makkelijk worden, maar ik zal doen wat ik kan,” blikte hij vooruit op de race. “De auto is nog steeds snel, dus hopelijk kan ik in de schone lucht een beetje maximaliseren. In de vorige race reed mijn teamgenoot van de laatste plek naar de top tien, dus er kan van alles gebeuren.”

