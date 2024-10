Een lange run naar de eerste bocht in de GP van Mexico is voer voor chaos vandaag, zeker bij een nieuwe clash in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lando Norris. Alsof dat niet genoeg is voor een spannende race is er ook nog een supersnel Ferrari dat aast op een herhaling van de één-twee van vorige week. Spektakelstuk aanstaande? Reken maar.

Pittig voedsel, daar draait menig Mexicaan zijn of haar hand niet voor om. Dat komt goed uit, want er zijn vandaag op het Autódromo Hermanos Rodríguez genoeg ingrediënten aanwezig om van de Grand Prix een overheerlijke en gepeperde maaltijd te maken. Er zijn meerdere coureurs die om even zovele verschillende redenen baat hebben bij winst of een goed resultaat. Maar wiens honger naar succes wordt het meest gestild?

Chaos in Mexico

Ga er maar eens goed voor zitten, vanavond om 21.00 uur. Want van de eerste seconden en minuten moet je niks willen missen. De kans op chaos na de start is in Mexico namelijk levensgroot. De run naar de eerste bocht is maar liefst 830 meter (!) en dat biedt kansen voor alle coureurs in pakweg de top-4 om een gooi te doen naar de leidende positie. Wie gaat het meeste risico nemen: Sainz, Verstappen, Norris of Leclerc?

Let op die laatste: hij was in Austin ook de man die vanaf P4 in de eerste bocht de leiding veroverde doordat de rest vooral met elkaar in gevecht was. Een herhaling van dat scenario is niet ondenkbaar. En door de hoge snelheid richting de eerste bocht kan, in tegenstelling tot vorige week, ook zomaar een van de topcoureurs vroegtijdig uitvallen door een touché of erger.

En wat te denken van de groep daarachter? Reken maar dat Sergio Pérez vanaf P18 wat goed wil maken na de blamage voor eigen publiek. En ook Oscar Piastri wacht een inhaalrace. Revanche voor het missen van Q3 willen ook getergde coureurs als Yuki Tsunoda en Fernando Alonso. Ook in het middenveld zijn incidenten na de start dus nauwelijks uit te sluiten.

Verstappen versus Norris

Tot de vier favorieten vooraan in Mexico behoren Verstappen en Norris. De Nederlander laat dit seizoen keer op keer zien dat hij tot het gaatje gaat – en precies zover als is toegestaan – in het verdedigen van Norris’ aanvallen. Daarmee is Verstappen op kundige wijze de Brit veelvuldig de baas (zoals in Oostenrijk en in de Verenigde Staten). Alleen als Norris significant sneller is, is Verstappen écht kansloos (zoals in Zandvoort).

Als Norris met zijn 57 punten achterstand echter nog wat wil in de strijd om de titel bij de coureurs, zal hij eens Verstappen met een verbluffende actie moeten zien te verschalken. Kan hij dat, durft hij dat? Vanaf de zijlijn is het makkelijk praten uiteraard. Maar toch rijst de vraag: komt er een alles-of-niets poging van Norris na vorige week? Verstappen zelf, kalm als hij is, zal zich er op voorhand niet druk om maken.

Ferrari ruikt bloed

Carlos Sainz wil vanaf pole maar wat graag winnen, meer dan ooit misschien wel. Steeds meer is er bij hem het bitterzoete besef dat zeges volgend jaar bij Williams schaars zullen zijn. Nu hij nog voor Ferrari rijdt, en de auto capabel is om te winnen, wil hij succes boeken. Voor zichzelf én voor het team dat zich ten doel heeft gesteld om de titel te winnen bij de constructeurs.

Dat laatste is zo gek nog niet. Ferrari staat maar 8 punten achter Red Bull en slechts 48 achter McLaren. “Maar met een één-twee zoals vorige week in Austin kan het snel gaan”, weet Sainz. De laatste keer dat hij vanaf pole startte (Singapore, 2023), wist hij de Grand Prix te winnen. En anders is er dus nog Leclerc die al in Austin liet zien dat hij het winnen voor de scharlakenrode brigade nog alleszins niet verleerd is.

Invloed ijle lucht

Naast alle ‘gewone’ krachtsverhoudingen en belangen die er spelen, is er nog een niet te onderschatten factor in Mexico. Door het rijden op hoogte is er sprake van ijle lucht. En die is onmiskenbaar van invloed op het rijgedrag en het wedstrijdverloop.

In Mexico blijven de aerodynamische prestaties achter bij wat teams en coureurs gewend zijn, er is minder downforce. Een auto wordt simpel gezegd minder goed op de weg gedrukt dan tijdens races op zeeniveau of iets daarboven. Ergo: er is minder grip. Daarbij is de auto door de ijlere lucht ook moeilijker te koelen in het toch al warme Mexico-Stad.

Dit, plus de invloed van het de luchtstroom als je dicht achter iemand rijdt (of juist niet), gaat een rol spelen tijdens de race. En die kent al zoveel redenen om uit te monden in een spektakelstuk. Kortom: de GP van Mexico heeft alles in zich om een van de mooiste races van dit seizoen te worden. Tijd voor popcorn, chips, cola en wat al niet meer. Zet het alvast maar klaar.

En verder…

…telt de race 71 ronden

…is een ronde 4304 meter lang

…start Max Verstappen voor de derde race op rij vanaf P2

…is Ferrari het enige team tot nu toe waarvan beide coureurs een pole position hebben veroverd

…start de race om 21.00 uur Nederlandse tijd

