Carlos Sainz bezet in de startopstelling voor de Grand Prix van Mexico de pole postion. De Ferrari-coureur was zaterdag de snelste in een boeiende kwalificatie. Max Verstappen vergezelt de Spanjaard zondag op de eerste rij, gevolgd door Lando Norris in de McLaren. Wat valt verder op aan de startopstelling?

De pole van Sainz kan wel eens de opmaat zijn naar succes in Mexico: de laatste keer dat hij de startopstelling aanvoerde, was in Singapore (2023). Die wedstrijd won hij vervolgens. Daar zullen Verstappen, Norris en ook Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc (P4) ditmaal een stokje voor willen steken. Mercedes-coureurs George Russel en Lewis Hamilton bezetten de derde startrij. Een podiumplek lijkt op voorhand het hoogst haalbare voor dat tweetal.

Lees ook: Kwalificatie GP Mexico in vogelvlucht

De top-10 wordt gecompleteerd door achtereenvolgens Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams) en Nico Hülkenberg (Haas). Achter hen azen VCARB-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson op punten, net als onder anderen jubilaris Fernando Alonso (400e Grand Prix). En dan rijst nog de vraag: wat brengt de inhaalrace die Oscar Piastri (McLaren, P17) en Sergio Pérez (Red Bull, P18) te wachten staat?

De Grand Prix van Mexico begint zondagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd. In Mexico-Stad is het dan 14.00 uur.

De volledige startopstelling:

Illustratie: F1.com

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!