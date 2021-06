Helmut Marko bleef zoals altijd betrekkelijk rustig in alle feestelijkheden na de overwinning van Max Verstappen bij de Franse GP. Toch is op Paul Ricard volgens Red Bulls topman een belangrijke, volgende stap gezet naar de heilige graal. “We zijn op weg: zoals gepland.”

Hij schuwt stevige uitspraken nooit en houdt daarmee soms bewust de druk vol op het team. Verslapping is dodelijk, zo weet Helmut Marko na een leven lang in de autosport inmiddels al te goed. Nu Max Verstappen zijn voorsprong in het WK heeft uitgebouwd en een meer dan serieuze uitdager is van regerend kampioen Lewis Hamilton, moet het gas er in de ontwikkelingswedloop met concurrent Mercedes vol op blijven. Daar ziet niet alleen Marko, maar ook Jos Verstappen wel op toe. “We weten precies wat er allemaal nog aan gaat komen.”

Verstappen wil na de sensationele zege van zijn zoon op Paul Ricard nog niet aan een wereldtitel denken. Veel te vroeg, oordeelt hij. Het seizoen is pas zeven Grands Prix oud, er staan nog 15 op de agenda. Marko gaat steeds meer in een eerste kroon van Verstappen geloven.

Motorsport Images

“Wie of wat ons nog kan stoppen?”, zo herhaalt de 78-jarige Oostenrijker na afloop van de race de vraag. “Alleen technische problemen kunnen Max nog stoppen. Of wanneer Mercedes in het resterende deel van dit seizoen nog een magische truc uit de hoge hoed tovert.”

De kans daarop lijkt (voorlopig) niet zo groot. Door het budgetplafond en de investeringen voor de nieuwe auto’s van 2022 moet ook Mercedes financiële keuzes maken. “We zijn zeer goed op weg”, meent Marko. “Zoals we hadden gepland. Laten we niet te ver op dingen vooruit lopen, het seizoen is nog lang. Deze strijd is niet zomaar beslist. We zijn verrast dat we het hier op Paul Ricard zo goed hebben gedaan, maar we hadden er vooraf wel op gehoopt. De auto is goed.”

