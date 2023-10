Max Verstappen heeft zijn derde wereldtitel op rij in de wacht gesleept. Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko is vol lof over zijn oogappel. “Ik kan genieten van een coureur met de capaciteiten van Max. Hij zit altijd op de limiet en dat is enorm knap. Zijn kwaliteiten zorgen ervoor dat ik me jong blijf voelen”, zegt de Oostenrijker.

Helmut Marko is de man die in 2014 de beslissing nam om Max Verstappen een Formule 1 zitje te geven. Intussen is Verstappen al een ervaren coureur, zo vertelt Helmut Marko. “Het is een schitterend verhaal, Max is nu al tien jaar bij ons, erg lang dus! Toch is hij nog maar 26. De records die hij verbreekt, het is echt ongelofelijk.”

Marko denkt dat Verstappen zichzelf alleen maar verder blijft ontwikkelen. “Dat is pas echt het bizarre. Ik heb het gevoel dat Max nog niet eens op zijn volledige capaciteit zit. Hij blijft maar groeien”, aldus Marko.

Na de race vertelt Helmut Marko trots over Max Verstappen.” Hij is zo een talent, wat normaal onmogelijk lijkt, maakt hij mogelijk.

Wanneer Marko de vraag krijgt of de titel vanavond nog gevierd gaat worden, moet hij een beetje grinniken.”Er is wel een feestje, maar er zit een eindtijd aan, althans dat heb ik me laten vertellen. Om twee uur is het klaar. Misschien is er ergens nog een achteruitgang”, grapt de Oostenrijker.

“Het wordt niet te gek, we moeten morgen nog een race winnen morgen.”

