Red Bull gaat in 2025 verder met Liam Lawson, zo maakte het team donderdag bekend. Na maanden van speculatie is nu duidelijk dat de jonge Nieuw-Zeelander het stoeltje van Sergio Pérez zal erven. Adviseur Helmut Marko stelt dat het een ‘luxeprobleem’ was om een vervanger aan te wijzen – zowel Yuki Tsunoda als Lawson maakte kans op promotie. Laatstgenoemde trok aan het langste eind, mede dankzij zijn mentale veerkracht.

“Het was heel, heel spannend tussen die twee”, zei teambaas Christian Horner eerder tegenover ESPN. Adviseur Helmut Marko, sinds jaar en dag een belangrijke invloed op de bezetting binnen de twee Red Bull-teams, deelt die mening. “De engineers presenteerden vergelijkende cijfers die we als basis voor de beslissing hebben gebruikt,” legde hij uit in gesprek met F1-Insider. “In principe was het een luxeprobleem; beiden verdienden het om te promoveren.”

‘Tsunoda nam het goed op’

Het stond al vast dat Sergio Pérez hoe dan ook plaats moest maken. Helmut Marko liet dit jaar meerdere keren doorschemeren dat de Mexicaan geslachtofferd zou worden. Toch duurde het lang voordat Red Bull de knoop doorhakte, mede omdat niet meteen duidelijk was wie hem zou moeten vervangen. Uiteindelijk gaf de 81-jarige Marko toe dat de 22-jarige Liam Lawson meer toekomstperspectief biedt. “In de toekomst kan hij nog meer verbeteren,” aldus de Oostenrijker. “Vooral zijn mentale kracht was uiteindelijk doorslaggevend.”

De afgelopen maanden toonde Marko zich echter ook een groot voorstander van Yuki Tsunoda. Hij benadrukte meermaals hoeveel de jonge Japanner gegroeid was over de afgelopen vier jaar. Toch mocht Tsunoda nog niet promoveren naar het hoofdteam. “Hij is momenteel in Japan – ik heb hem aan de telefoon gesproken,” onthulde Marko. “Hij nam het nieuws relatief goed op. Ik zei tegen hem dat hij moest blijven pushen bij Visa RB en dan zullen we het wel zien. Hij reageerde positief.”

