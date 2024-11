Max Verstappen maakt tijdens de aankomende GP van Las Vegas voor het eerst kans om zich voor de vierde keer op rij tot wereldkampioen te kronen. Het verschil met titelrivaal Lando Norris bedraagt op dit moment tweeënzestig punten. Red Bull-adviseur Helmut Marko benadrukt dat, als Verstappen de titel dit jaar in de wacht sleept, hij dat puur en alleen aan zichzelf te danken heeft. Het team gaf hem immers niet het voordeel van de beste auto.

Samen met het Oostenrijkse OE24 blikte Helmut Marko terug op het afgelopen seizoen en de titel die Max Verstappen mogelijk al in Las Vegas zal opeisen. De 81-jarige adviseur is ervan overtuigd dat de Nederlander het kampioenschap helemaal op eigen kracht heeft veroverd. “Als hij in Las Vegas wint, neem ik alle drukte van dat weekend graag op de koop toe,” grapte Marko. De race in de gokhoofdstad belooft opnieuw bol te staan van spektakel en entertainment.

“Het ziet er gelukkig niet zo slecht uit voor ons,” vervolgde Marko. “De auto was in Brazilië ook best goed toen het droog was, hoewel Max (Verstappen, red.) in de regen natuurlijk op een ander niveau presteerde. Als hij de titel dit jaar wint, heeft hij dat echt aan zichzelf te danken. Met zijn uitzonderlijke rijvaardigheid heeft hij die periodes waarin de auto echt slecht was, toch goed kunnen maken.” Marko werd tenslotte gevraagd of Red Bull al speciale t-shirts heeft klaarliggen voor een vierde titel. “De manager van Verstappen (Raymond Vermeulen, foto rechts, red.) zal waarschijnlijk wel het een en ander in zijn koffer hebben zitten”, antwoordde Marko geheimzinnig.

Eenzaam aan de top

Het verschil tussen coureur en team wordt pijnlijk duidelijk wanneer we naar het constructeurskampioenschap kijken. Verstappen werd de afgelopen twee jaar samen met Red Bull kampioen. Dit jaar staat zijn team echter op de derde plaats bij de constructeurs. Ferrari heeft een voorsprong van slechts dertien punten, al is het nog maar de vraag of de Scuderia zich zomaar laat inhalen.

Zodoende kan Max Verstappen de tweede coureur in de geschiedenis worden die de titel wint terwijl zijn team blijft steken op de derde plek. Alleen zijn schoonvader, Nelson Piquet, ging hem voor. In 1983 werd de Braziliaan kampioen terwijl Brabham op de derde plek eindigde. Bovendien zou het de tweede keer zijn dat Verstappen de titel wint zonder dat Red Bull in de prijzen valt. In 2021 was het immers Mercedes dat er met de hoofdprijs vandoor ging bij de constructeurs.

