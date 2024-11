Dat Max Verstappen de snelste bleek in de kwalificatie en zo pole position veroverde voor de Grand Prix van Qatar? Nee, dat had Dr. Helmut Marko naar eigen zeggen nou ook weer niet gedacht. Maar nu Verstappen de smaak te pakken heeft, heeft Marko ook vertrouwen in een zege zondag.

LEES OOK: Kwalificatie GP Qatar: verrassende pole Verstappen

“We gaan van het ene uiterste in het andere”, aldus Marko in de paddock in een eerste reactie op de pole van Verstappen. De Oostenrijker doelde daarmee op het grote verschil in prestaties dit weekend van de RB20. Of hij de snelste tijd van Verstappen in de kwalificatie had verwacht? “Nee, maar ik had óók niet verwacht dat we vrijdag zo langzaam zouden zijn. Het zijn twee extremen.”

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

De veranderingen aan de auto zijn redenen voor de ommekeer. “Maar ook de manier waarop we de banden opwarmden.” En natuurlijk daarbij de kwaliteiten van Verstappen, weet Marko. Die zag echter ook hoe diens teamgenoot eindelijk weer eens wat liet zien. “Want Sergio Pérez heeft met zijn tiende plek ook goed gedaan.”

LEES OOK: Verstappen zelf ook verbaast na kwalificatie

Marko is vol vertrouwen voor zondag, zo blijkt als het gaat om de kansen op een zege voor Verstappen. Want als het gaat om de verwachting of op z’n minst de hoop voor de race, is hij helder: “Winnen.”

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!