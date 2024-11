Een verbaasde Max Verstappen had veel verwacht, maar naar eigen zeggen niet dat hij op pole position zou staan in de Grand Prix van Qatar. Nadat de Nederlander in de sprintrace een bolide had die voor geen meter liep, volgde in de kwalificatie voor de GP een totale ommekeer. “Nu hopen dat het in de race ook zo goed voelt.”

Het is Verstappens eerste pole position sinds de Grand Prix van Oostenrijk, vijf maanden geleden. En dat het in Qatar zaterdagavond ineens een stuk beter liep dan eerder dit weekend had te maken met wijzigingen die Red Bull na de sprintrace doorvoerde aan de auto’s. “We hebben toen een paar dingen veranderd, ja”, aldus Verstappen. Die sprak eerder nog van een bolide die aanvoelde als een rallyauto.

Veranderingen aanbrengen mag overigens reglementair tussen een sprintrace en kwalificatie. “Maar ik had nooit gedacht dat het voor zo’n verandering in prestatie zou zorgen. Dat is veelbelovend. Het voelt over één ronde in elk geval een stuk stabieler. Maar pole had ik eerlijk gezegd niet verwacht.”

Of hij kan winnen, is vers twee. Verstappen: “Het wordt hoe dan ook een lastige race, zowel voor de coureurs als voor de banden. Misschien dat deze afstelling het voor ons iets eenvoudiger maakt, het lijkt erop dat we in elk geval kunnen meedoen om de winst.”

