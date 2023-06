Twee dagen na het binnenslepen van zijn eerste (en laatste) wereldtitel besloot Nico Rosberg in 2016 zijn Formule 1-carrière abrupt te beëindigen. Helmut Marko, Red Bulls motorsportadviseur, hoopt dat Max Verstappen niet iets soortgelijks in zijn hoofd haalt. “Hopelijk geeft Max ons dan tenminste een waarschuwing vooraf, zodat we tijdig kunnen reageren”, zegt Marko.

Het contract van Verstappen bij Red Bull heeft een looptijd tot 2028. “Ik hoop in ieder geval dat hij zijn contract uitdient”, zegt Marko in de podcast Inside Line. “Maar je kunt de druk van een coureur in de Formule 1 tegenwoordig niet onderschatten. Het zijn 22, 23 races, elke week op de simulator, veel van huis, veel PR-activiteiten. Het is hard werken en veel stress. Ik ben me ervan bewust dat Max niet de rest van zijn leven Formule 1 zal blijven rijden, maar ik hoop niet dat hij afscheid neemt zoals Nico Rosberg het destijds heeft gedaan. Hopelijk geeft Max ons dan tenminste een waarschuwing vooraf, zodat we tijdig kunnen reageren. Echter, het moment zal een keer komen.”

Max Verstappen gaf zelf al meermaals aan dat hij een lange loopbaan in de Formule 1, zoals Fernando Alonso en Lewis Hamilton, niet per se ziet zitten, juist omdat de manier van leven zwaar en intensief is. In 2028 wordt de balans opgemaakt, zo stelde Jos Verstappen eerder tegen FORMULE 1 Magazine.

Marko is ervan overtuigd dat Max Verstappen ook na zijn F1-loopbaan, wanneer dat dan ook mag zijn, zal blijven racen. “Ik denk dat hij gaat genieten en races gaat doen waar hij plezier aan beleeft, zoals bijvoorbeeld de 24 Uur van Le Mans.”

