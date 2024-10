FIA steward Johnny Herbert vindt het terecht dat Max Verstappen een taakstraf kreeg voor zijn grove taalgebruik in Singapore. De voormalig F1-coureur verdedigt hiermee de acties van de FIA. Herbert legt ook meteen uit waarom het bestuursorgaan besloot de Nederlander een taakstraf te geven in plaats van een boete.

Max Verstappen was het onderwerp van gesprek tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore. Niet omdat de Nederlander naar een knappe tweede plaats reed tijdens de race op zondag, maar vanwege zijn grof taalgebruik in de persconferentie op donderdag. Verstappen kreeg van de FIA een taakstraf voor deze actie.

FIA steward en voormalig F1-coureur Herbert vindt de straf voor Verstappen terecht. “De persconferenties worden over de hele wereld uitgezonden”, geeft Herbert op als reden waarom, tegenover CasinoHawks. “Er wordt meer gevloekt dan ooit tevoren. Een persconferentie is daar niet de plek voor.”

Herbert verdedigt daarom de acties van zijn werkgever de FIA. “Sommige journalisten hebben gezegd dat de sport robots probeert te maken van de coureurs. Dat is niet het geval”, aldus de oud-coureur. “Je vraagt ze alleen om niet te vloeken, wat volgens mij juist is. De meeste coureurs vloeken niet.”

De drievoudig Grand Prix-winnaar legt ook meteen uit hoe de taakstraf van Verstappen tot stand kwam. “We hadden hem kunnen beboeten, maar we vonden het beter om hem iets maatschappelijk verantwoords te laten doen. Het is aan Max en de FIA wat dat is”, aldus Herbert.

‘Wat Max tot Max maakt’

De FIA heeft nog altijd niet onthuld wat de taakstraf van de drievoudig wereldkampioen wordt, maar Verstappen liet al meteen zijn ongenoegen over de situatie blijken. De Nederlander sprak amper tijdens de verdere persconferenties in Singapore. “Dat liet Max zijn rebelse kant zien. Ik hou van die kant van hem”, prijst Herbert Verstappen alsnog. “Het is wat Max tot Max maakt, zijn eerlijke en uitgesproken karakter, maar er is een tijd en een plaats.”

