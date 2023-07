Voormalig F1-coureur Johnny Herbert ziet Lando Norris graag als de volgende teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. “Er is wat mij betreft maar één coureur die aanspraak maakt op dat stoeltje en die rijdt op dit moment in een oranje auto. Dat is Lando”, aldus Herbert.

Bij Red Bull staat de positie van Sergio Pérez, die nog een contract heeft tot en met het einde van volgend seizoen, al enige tijd ter discussie. Zelf heeft Lando Norris ook nog een meerjarig contract bij McLaren, maar daar moet niet te zwaar aan getild worden, meent Herbert in gesprek met Metro Sport. Sterker, het zou volgens hem niet onverstandig zijn als de coureur op een gegeven moment een vertrek zou forceren.

Lees ook: Alexander Albon, een kleurrijke kopman op en naast de baan

“Ik ken de details van zijn contract niet. Maar in deze sport doen zich zelden grote kansen voor. En als deze zich voordoen, moet jij de man zijn die op de stoep staat te wachten en die als eerste naar binnenwandelt wanneer de deur opengaat”, stelt Herbert. “Als Lando een ontsnappingsclausule in zijn contract heeft staan, dan zou dat het startpunt van de onderhandelingen moeten zijn. Lando heeft op veel mensen indruk gemaakt en hij heeft in de paddock een goede reputatie. Ik hoop dat Lando de kans krijgt.”

Norris sprak eerder al met Red Bull

Norris (23) verlengde vorig jaar zijn contract bij de Britse renstal tot en met 2025, maar bekende wel dat hij voor het zetten van zijn handtekening ook verkennende gesprekken had gevoerd met Red Bull. Bij McLaren zag hij echter meer perspectief om zijn ambities waar te maken, stelde hij destijds. Norris is overigens een goede vriend van Max Verstappen. De twee brengen ook privé tijd met elkaar door. Twee weken geleden eindigde de coureur uit Bristol bij de Britse Grand Prix op Silverstone achter Max Verstappen knap als tweede. Het was voor Norris zijn eerste podiumplaats in dit seizoen.

Behalve de naam van Norris vallen ook regelmatig de namen van Alexander Albon en Daniel Ricciardo als het gaat om de opvolging van Sergio Pérez bij Red Bull. Beiden reden in het verleden al voor Red Bull als teamgenoot van Max Verstappen.

Kijk hier voor het complete tijdschema van de Grand Prix van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland